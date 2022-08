Illegale Abholzung : Nigerias schwindende Wälder

Viele Nigerianer leben vom Holz als Rohstoff und fällen Bäume. Ihr Holz schaffen sie auf dem Wasserweg in langen Flößen in die Hauptstadt Lagos. Eine Reise auf dem Floß über den Fluss.

Tief in den Wäldern des nigerianischen Forsts fällt Egbontoluwa Marigi einen hochgewachsenen Mahagoni-Baum. Mit einem Krachen fällt er in den stillen Wald. Marigi, ausgestattet mit Machete und Axt, ist schon auf der Suche nach dem nächsten Baum. Um ihn herum erinnern jedoch schon etliche Baumstümpfe daran, dass viele Bäume durch illegales Abholzen im südwestlichen, nigerianischen Staat Ondo verschwinden.

Das Baumfällen, sei es für Holz, für neues Weide- oder Ackerland, oder um den Energiebedarf einer stark wachsenden Bevölkerung zu decken, setzt die natürlichen Wälder Nigerias immensem Stress aus. Bei der UN Biodiversitätskonferenz verkündete Präsident Muhammadu Buhari, dass Nigeria eine Stiftung gegründet habe, die den Wäldern im Land zur Erholung helfen solle. Möglicherweise kommt diese Initiative allerdings zu spät, da der Wald derzeit rasant an Fläche verliert.

Der Direktor für Forstwirtschaft für die Region in Ondo, Femi Obadun, sieht das ähnlich: „Unsere Wälder zu schützen, schützt auch uns. Ein zerstörter Wald zerstört auch die Menschheit.“

Marigi, einer der Holzfäller, weiß von den Klagen. Aber er versucht sich durchzuschlagen und sein Leben zu finanzieren. Der Vater zweier Kinder ist 61 Jahre alt. Er würde gerne noch mehr Holz fällen, aber er findet in vielen Regionen kaum noch große Bäume. In den letzten 20 Jahren hat Nigeria 1,14 Millionen Hektar an Waldfläche verloren. Das ist ein Rückgang von 11 Prozent an Wäldern. Die Initiative Global Forest Watch hat ausgerechnet, dass dieses Fehlen an Bäumen 587 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen entspricht.

Die Holzfäller transportieren ihre Ware über Bäche und Flüsse in die Hauptstadt Lagos. Nach dem Fällen markiert jeder Holzfäller seine Bäume, um diese dann zu Flößen zusammenzuschnüren. Mit einem Motorboot, in einer langen Kette, werden sie über das Wasser gezogen. Die Holzfäller richten sich auf den Flößen mit kleinen, improvisierten Hütten ein, um auf ihr Hab und Gut aufzupassen. Während der Reise schlafen sie kaum und passen auf, dass keiner der Stämme abhanden kommt. Immer wieder hält das Gespann, um weitere Fäller und ihre Flöße aufzunehmen. Ein einzelner Schlepper kann so bis zu 1000 Flöße mit jeweils maximal 30 Baumstämmen ziehen.

„In der Zeit unserer Vorfahren hatten wir noch große Bäume“, sagt Marigi. „Heute können wir nur noch kleine Bäume fällen und wir lassen ihnen keine Chance, überhaupt zu wachsen.“ Marigi hat in diesem Jahr 40 Stämme die er zu Flößen zusammenbindet. Gemeinsam mit anderen Holzfällern hat er zusammengelegt, um sich ein Schlepperboot zu mieten, um die Stämme von Ondo nach Lagos zu bekommen.

Mehr zum Thema 1/

Die provisorischen Hütten auf den Flößen schützen Marigi und seine Freunde vor dem Wetter. Ihr Essen teilen sie und um die Stimmung zu bewahren, singen sie alte Volkslieder. In der Lagune von Lagos endet ihre Reise. Hier kommen Hölzer aus allen Regionen des Landes zusammen und werden in den Sägewerken vor Ort für andere Nutzer verarbeitet.