In Kreisen gegen die Wüste

Great Green Wall Projekt : In Kreisen gegen die Wüste

Ibrahima Samba Diop schaut nach den Pflanzen in einem der runden Gärten. Bild: Zohra Bensemra/Reuters

Moussa Kamara ist eigentlich Bäcker und steht jede Nacht in der Backstube um Brote zu backen. Derzeit geht er nach der Arbeit jedoch nicht nach Hause um sich schlafen zu legen. Heute bepflanzt und kümmert sich Kamara um die sogenannten Tolou Keur. Das sind kreisrunde Gärten, die aus einer lokalen Initiative aus dem Great Green Wall Projekt entstanden sind. Seit 2007 wird in Afrika versucht, mit einem Band aus Bäumen und grüner Vegetation von Ost nach West die Wüstenbildung der Sahelzone und der Sahara zu stoppen. Bisher sind jedoch erst weniger als 10 Prozent der geplanten Pflanzungen erfolgt und das Projekt kommt nicht recht in Fahrt.

Mit den runden Gärten versucht man, das Projekt auf eine lokale Ebene zu heben und Anwohner der Regionen mit einzubeziehen. Es geht um Selbstversorgung und Eigeninitiative. In den Gärten sollen vor allem gegen Hitze und Trockenheit resistente Pflanzen wie Papayas und Mangos wachsen. Die Kreisform der Gärten hat pragmatische Gründe: Durch die Rundungen sollen die Wurzeln zur Kreismitte hin wachsen, wo sich alle Nährstoffe gebündelt sammeln sollen und damit auch Wasser gespart wird.

„Wenn du einen Baum pflanzt, werden Mensch und Tier in 20 Jahren noch davon profitieren“, sagt Kamera. Durch seine harte Arbeit und sein Engagement nach der Bäckerarbeit hat er nun die Aufsicht über einige der Gärten erhalten.