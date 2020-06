Mangrovenwälder in Brasilien : Was die Krabben erzählen

Der brasilianische Mangrovenwald, ein wildes Dickicht aus im Sumpf und Morast verwachsenen Büschen und Bäumen, bedeckt mehr als 14.000 Quadratkilometer der südamerikanischen Atlantikküste. Biologen gehen davon aus, dass das riesige Ökosystem aufgrund seiner besonderen Flora mehr Kohlenstoffdioxid binden kann, als ähnlich große Flächen des Amazonas-Regenwaldes.

Aber die Krabbenfischer, die seit Jahrzehnten die Mangrovenwälder beobachten, nehmen die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, deutlich wahr. Mittlerweile ist die tägliche Beute von Jose da Cruz nur halb so groß als noch vor zehn Jahren. Das Wasser in den Mangrovenwäldern steigt, es wird wärmer im Sumpf – und das Artensterben der Tiere und Pflanzen ist immer offensichtlicher: „Die Natur ist verärgert... In der Antarktis, es schmilzt, die Natur schmilzt“, sagt der Krabbenfischer.

Der Fotograf Nacho Doce hat einen Arbeitstag von da Cruz dokumentiert und für uns die enge und lebenswichtige Verbindung des Menschen zur Natur in seinen Bildern einfangen:

Der Fotograf Nacho Doce hat uns einige Fragen zu seiner Arbeit und der Entstehungsgeschichte der Reportage beantwortet:

First of all we’d be interested to know what you experienced during the photo shoot and what made you pick that particular theme?

Maranhao State is the state of Brazil more poor. As is usual, the persons are very humble in the economic and heart which makes them all the more big persons. When i drunk water of land and with savour to it, I said to myself : really is very easy talk but living every day as them............

When and where were you born, where have you been educated und what are stages of your professional career?

I was born in the Galician city of Ferrol, northwestern Spain. I studied photography at the “ Instituto de Fotografia de Catalonia” in Barcelona, worked as photojournalist in newspaper El Mundo and after I joined Reuters as stringer based in Portugal in 2003, now I am with Reuters in Sao Paulo, Brazil from May 2010.

What is your standard camera equipment? Is there any special or favorite gear?

I have the canon Mark IV with one lens of 35mm but i love the Fuji X-Pro O2 with 35mm. According the work, i used one or other.

How do you process/edit your images? What particular darkroom technique, software or apps do you utilize?

First, I do my argument of work, after do my first edition and with the second edition send my editors in Wider Image, and we discuss the pictures before we making a final decision. Very important for me.

Do you have photographic role models?

My heart and feeling.

Is there a portfolio or photobook that inspired you?

I love the pictures that I do not know how to do.

Mehr von Nacho Doces Arbeit findet man unter: https://widerimage.reuters.com/photographer/nacho-doce