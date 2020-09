Fotojournalist Kai Pfaffenbach : „Meine Bilder sind echt!“

Wenige Stunden vor Eröffnung des neuen EZB-Gebäude in Frankfurt wurden Polizeifahrzeuge von antikapitalistischen Blockupy-Aktivisten in Brand gesetzt. Bild: Kai Pfaffenbach / Reuters

In der Leica Galerie Frankfurt zeigt die Ausstellung „Chronist unserer Zeit – 25 Jahre Fotojournalismus von Kai Pfaffenbach“ Arbeiten des preisgekrönten Fotografen.

Vor der Eröffnung seiner Ausstellung berichtet Kai Pfaffenbach im Interview mit der F.A.Z., dass er mit „Respekt gegenüber der Situation“ in all seine Fotoaufträge gehe – ganz gleich ob es sich um überschaubare lokalpolitische Ereignisse, große Sportwettkämpfe oder Reportagen in Krisen- und Kriegsgebieten handelt. Es sei sein „Antrieb, sich mit seinen eigenen Augen ein Bild von der Situation vor Ort zu machen“, sagt Pfaffenbach. Sein starker Antrieb sei „möglichst vielen Menschen DAS sehen zu lassen durch meine Bilder“.

Und DAS sind hochdramatische Reanimationsarbeiten durch eine Rettungshubschrauber-Crew an einem kollabierten Menschen in der Covid-19 Krise, die brennenden Polizeifahrzeuge aus nächster Nähe während der EZB-Demonstrationen, eine zerstörerische Raketenexplosion im syrisch-türkischen Grenzgebiet oder die unter Trümmern herausragende Hand einer toten Frau in einem türkischen Erdbebengebiet.

„Katastrophen brauchen Öffentlichkeit“ ist Pfaffenbach überzeugt und er ist sich seiner „journalistische Sorgfaltspflicht“ bewusst, wenn er über „Top-Nachrichtenlagen“ in Bild und gelegentlich auch mit Bewegtbild berichtet. Gerade in Zeiten von „Fake News“ und „Lügenpresse“ ist es dem Fotoreporter wichtig, „faktenfest zu bleiben“.

Seine dokumentarischen Bilder gehen üblicherweise unbearbeitet und blitzschnell direkt aus seiner Kamera über Satellitenverbindungen zu den weltweiten Nachrichtenkunden. Wenn eine „Bearbeitung“ erforderlich scheint, dann eher nur ein minimaler Bildbeschnitt sowie gelegentlich dezente Helligkeits- oder Farbkorrektur durch einen Photo Editor am Reuters Desk. Dies sehen auch die Regeln der Nachrichtenagentur Thomson Reuters genau so vor. Das Reuters-„Handbook of Journalism“ legt darüber hinaus fest, dass nicht nur die News-Bilder diese Realität reflektieren sollen, sondern auch die Captions – die exakte und wahrheitsgetreue Bildbeschreibung in jeder einzelnen Bilddatei.

Pfaffenbach bezeichnet sich selbst als „Handwerker“. Er hat autodidaktisch fotografieren erlernt und ein wichtiger Unterstützer in seiner Dunkelkammer-Anfangszeit war ein befreundeter Fotografenkollege aus der Region. Auch die Laborantinnen und Fotografenkollegen der F.A.Z. seien in seiner Anfangszeit wertvolle Ratgeber und Inspiratoren für ihn gewesen.

Gelegentlich gelangt der Fotojournalist auch an seine Grenzen, körperlich und emotional. „Manchmal drückst du einfach nur mehr drauf“, aber „das will niemand sehen“ und „manches soll niemand sehen“.

Pfaffenbach möchte ein „gutes journalistisches Foto“ über seine Agentur ausspielen und das muss nicht immer nur eine beklemmend laut schreiende Optik sein. Sondern soll und muss manchmal auch ein stilles und einordnendes Bild sein. Er sieht sich der umfassenden Berichterstattung verpflichtet: Eine „komplette Coverage ist mein Anspruch“ und „nicht nur reißerische Bilder“.



Fotograf Kai Pfaffenbach hat uns Fragen beantwortet:



Uns interessiert was du bei der Reportage erlebt hast. Gibt es herausragende Erlebnisse? Wie bist du auf das Thema gekommen?

Es gab einige einschneidende Momente in meiner fotografischen Karriere für Reuters: Das Erdbeben 1999 in der Türkei war ein Schlüsselerlebnis. Keine zwei Stunden nach dem Beben bin ich mit minimaler Ausstattung im Rucksack nach Istanbul geflogen, per Anhalter Richtung Epizentrum und blieb anschließend zwei Wochen. Ein Mann hat mich damals aufgefordert die Hand seiner Ehefrau (die er am Ring identifiziert hatte, Anm.) inmitten von Trümmern zu fotografieren, das Bild schaffte es auf die Titelseite des Time Magazin und sorgte für weltweite Aufmerksamkeit dieser Tragödie. Mit der ersten Lufthansa Maschine nach dem Anschlägen vom 11. September 2001 von Frankfurt nach New York zu fliegen um dort unser betroffenes Reuters Team zu unterstützen war sicherlich auch einer der Momente, die ich nicht vergessen werde. Embedded 2003 mit einer US-amerikanischen Militäreinheit von Kuwait nach Bagdad – 34 „wilde“ Tage. Die Bundeswehr gewährte mir 2009 bis dahin ungesehene Einblicke in ihr Feldlager in Kunduz, Afghanistan.