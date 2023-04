Aktualisiert am

Nach seinem Soziologie-Studium an der Universität Bielefeld mit Diplomarbeit zum Thema Bildjournalismus absolvierte Boris Roessler ein zweijähriges Fotovolontariat bei der dpa in Düsseldorf und Frankfurt am Main. Eines seiner ersten Bilder als festangestellter Fotograf der dpa zeigt eine geschockte New Yorkerin nach den Terroranschlägen von 9/11. Mit diesem Foto gewann er den ersten Preis beim damals noch jungen Wettbewerb zum dpa-Bild des Jahres.

Martin Schalk Bildredakteur Folgen Ich folge

Zahlreiche seiner Arbeiten wurden mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit ersten Plätzen bei Rückblende*, mehrfachen ersten und zweiten Preisen beim Bild des Jahres der dpa. 2022 konnte er erneut den Gesamtsieg beim DJV Pressefotowettbewerb Hessen-Thüringen für sich verbuchen und, auch die Jury von dem Fotopreis *Rückblende – Der deutsche Preis für politische Fotografie konnte er mit dem Bild der Waldbrände aus dem hessischen Münster überzeugen.

Der groß gewachsene, ruhige Fotoprofi antwortet auf die Frage nach seinem Arbeitsbereich, er „fotografiere von Sport bis Mord“. Der hohe Anspruch an präzise Bilder geht bei Boris Roessler einher mit dem Ziel, dass Betrachter auch die Möglichkeit bekommen sollen, Dinge mit seinen Optiken einordnen zu können. „Meine Bilder sollen dazu anregen, dass man tiefer in die Materie einsteigen möchte (...), dass man erfahren möchte, welche Geschichte verbirgt sich dahinter“, sagt Roessler.

In unserem Gespräch lässt der dpa-Fotojournalist drei herausfordernde Großereignisse noch einmal Revue passieren und skizziert die Herausforderungen an die jeweiligen Fotoprojekte sowie den persönlichen Zugang und seine Herangehensweise an diese großen Reportagen.

Flutkatastrophe im Juli 2021 in der Region Ahrtal in der Eifel

Rassistischer Anschlag im Februar 2020 in Hanau

Rückblickend berichtet der Fotojournalist: „In der Anschlagsnacht war es zunächst eine Fotografie eines wahnsinnigen Verbrechens, dieses Anschlags. In den Tagen danach – als es klar war, dass es ein rechtsradikaler Terroranschlag gewesen ist – haben wir (Anm. dpa-Redakteurin und er) versucht, an die Familien ganz behutsam heranzutreten. Wir wurden in Folge gebeten, zu den Trauerfeiern zu kommen, und wir wurden gebeten, am offenen Sarg zu stehen.“

Boris Roessler beschreibt seine Motivation: „Das sind Schicksale, die wir über eine lange Zeit nachzeichnen und die auch möglicherweise dazu beitragen, dass es eine Art kollektives Gedächtnis mitprägen kann (...) diese visuellen Eindrücke.“

Warum macht Boris Roessler Katastrophenberichterstattung?

„Mich treibt an, dass die Menschen ein Recht haben, möglichst objektiv zu sehen, wie es vor Ort aussieht“, sagt Roessler. Und weiter: „Die Menschen müssen aber auch die Möglichkeit haben, Dinge einordnen zu können. Es reizt mich, dass sich einzelne Menschen mir gegenüber öffnen, dass sie ihr eigenes Bild von der Katastrophe schildern. Dadurch wird es dem Betrachter ermöglicht, von dem großen anonymen Ganzen zu schließen, was wirklich passiert ist, welche Effekte das auf den kleinen Kreis einer Familie, auf den Einzelnen haben kann.“

Angesprochen auf seine jüngste herausfordernde Berichterstattung zu dem verheerenden Erdbeben in der Osttürkei im Februar 2023 führt der Fotograf aus, dass er unterschiedliche Stilmittel und Kamerapositionen einsetzte, um verschiedene Bildideen umsetzen zu können. Die Bandbreite reicht von weit aufgefassten Drohnenbildern über dramatische Rettungsarbeiten auf Schuttkegeln bis zu trauernden Angehörigen und erschöpften Helfern.