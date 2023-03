Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten, um das große Ganze zu sehen – oder nicht nur einen Schritt. Johnny Miller bringt mit seinen Drohnen beachtliche Distanz zwischen sein Objekt und den Betrachter. Doch gerade diese Distanz macht Manches sichtbar: Der amerikanische Fotograf nimmt mit ihrer Hilfe aus luftiger Höhe soziale Ungleichheit in den Fokus, in seiner Wahlheimat Südafrika und anderswo auf der Welt. Seit 2016 läuft das Projekt. Von oben zeigt er, was aus der Froschperspektive verborgen bleibt: Kontraste zwischen Stadtvierteln, Häusern und Landschaften, die den Betrachter mit etwas Abstand geradezu erschlagen.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Stefanos Siopidis Bildredakteur. Folgen Ich folge

Die Bilder zeigen in einer Deutlichkeit, die manchmal fast inszeniert wirkt, die Schere zwischen Arm und Reich. Zwischen Dachterrasse mit Pool und Wellblechhütte. Zwischen privatem Golfplatz und dicht gedrängten Häusern mitten in Mexiko-Stadt. Zwischen Strandressort und Slum. Die Aufnahme aus Lima, auf der die sogenannte Wall of Shame zu sehen ist, eine Trennmauer zwischen einem Armenviertel und einem für Besserbetuchte in der peruanischen Hauptstadt, sieht fast aus, als hätte er zwei Fotos nebeneinandergeklebt, so drastisch ist der Kontrast. Doch das Bild zeigt nur die saubere Trennlinie, die da wirklich existiert.

Echte Mauern spielen auch auf anderen Fotografien von Miller eine Rolle. Ein Beispiel: Das Viertel Masiphumelele, etwa 20 Kilometer südlich von Kapstadt. Etwa 38.000 Menschen leben dort eingeklemmt zwischen pittoresken Vororten der südafrikanischen Stadt. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 35 Prozent der Einwohner HIV- oder Tuberkulose-positiv sind. Die saubere Linie, die diese Menschen von den superreichen Nachbarn trennt, ist ein elektrischer Zaun.

Auch die Farben sprechen eine deutliche Sprache in den Arbeiten des Fotografen. Saftiges, weil offenbar regelmäßig bewässertes Grün, steht da auf einer Aufnahme von Kya Sands in Südafrika neben staubigem Sandgelb, dem Boden auf dem die Blechhütten sich aneinanderdrängen. Der Betrachter riecht förmlich die frisch-feuchte Luft zwischen den Luxusvillen auf der einen Seite, spürt den Staub in den Augen auf der anderen.

Zu den berühmtesten Bildern aus der Reihe, die schon in Publikationen wie dem „Time Magazine“ gewürdigt wurde, zählt ein Foto aus Brasilien. Das riesige Land ist für Johnny Miller einer der Schauplätze, an dem Ungleichheit am deutlichsten zutage tritt: „Millionen Menschen leben in Slums, in Sichtweite von teuren Luxusvillen“, schreibt er in seinem Bildband „Unequal Scenes“. Miller macht auch vor Sehnsuchtsorten keinen Halt: Auf Sansibar hat er das Luxushotel „Essque Zalu“ abgelichtet, das enorme Mengen von Wasser und Strom verbraucht, während nebenan Menschen in einfachen Behausungen leben. Zwar bringen die Touristen Geld auf die Insel und sind darum auch wichtig für die lokale Wirtschaft. Doch der Unterschied zwischen den Pools und Palmen am weißen Sandstrand und den – vom Boden aus hinter kleinen Wäldchen verborgenen – einfachen Hütten der Einheimischen ist, sichtbar gemacht durch die Luftaufnahme, frappierend.

Zu „Unequal Scenes“ gehören mittlerweile Aufnahmen aus der ganzen Welt, auch aus Ländern, die zur „Ersten Welt“ zählen. Da ist zum Beispiel die Obdachlosenzeltstadt zwischen glitzernden Bürotürmen in Seattle in den Vereinigten Staaten. Johnny Miller wertet mit seinen Bildern nicht per se, er zeigt einfach Fakten auf, die sonst für das Auge oft verborgen bleiben. Denn die meisten Beobachter sind eben Frösche – sie können es sich nicht leisten, einen Hubschrauberflug über ihre Gegend zu machen oder sich eine Drohne zu kaufen. Obwohl die Fluggeräte inzwischen viel günstiger und für eine breitere Masse verfügbar sind – dies war einer der Gründe, warum Miller überhaupt mit der Fotografie von oben anfing, wie er sagt.

Die Wertung des Dargestellten liegt beim Betrachter – doch sie drängt sich auf: Kann so viel Ungleichheit gerecht sein? Miller selbst hat darauf eine Antwort: „Allein das Ausmaß und die untrügliche Regelmäßigkeit in der ganzen Welt weisen auf die systemische Natur der Ungleichheit hin, ... und sie bringt uns um.“

Weitere Bilder der fotografischen Arbeit von Johnny Miller finden Sie auf seiner Website oder unter seinem Instagram Account: @johnny_miller_photography