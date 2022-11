Paris Photo 2022 : Das sind die besten Fotobücher des Jahres

Vom 10. bis 13. November findet in Paris die 25. Ausgabe der weltweit größten Messe für Fotografie statt. Neben künstlerischen Arbeiten an den Ständen von beinahe 200 Galerien werden im Buchsektor einzigartige Editionen und außergewöhnliche Buchveröffentlichungen vorgestellt. Der PhotoBook Award zeichnet seit 2012 herausragende Publikationen des vergangenen Jahrs in drei Kategorien aus. Sämtliche auf der Shortlist stehenden Bücher werden auf der Messe ausgestellt.

Hafiz

Marie Haefner Bildredakteurin. Folgen Ich folge

Die 1986 in der Türkei geborene Fotografin Sabiha Çimen begleitete für ihr erstes Fotobuch Hafiz Koranschülerinnen in fünf türkischen Städten über den Zeitraum von drei Jahren. Der titelgebende Begriff Hafiz bezeichnet jene Schüler und Schülerinnen, denen es gelingt den gesamten Koran auswendig zu lernen. Intime Portraits gewähren einen außergewöhnlichen Einblick in den Alltag der jungen Frauen.

УYY und Odesa

Die ukrainische Künstlerin Yelena Yemchuk ist dieses Jahr mit zwei Büchern auf der Shortlist vertreten. Der Titel des bei Départ Pour l'Image erschienen Buchs УYY ist ein Akronym für für Україна, dem slawischen Wort für 'Ukraine', gefolgt von dem Namen der in Kyiv geborenen Künstlerin. Wie in einem sich rückwärts entfaltenden Tagtraum setzt Yemchuk in drei Kapiteln Fotografien, Zeichnungen und Archivmaterial zusammen. Beginnend mit dem letzten Kapitel lässt sie uns durch Fotografien, Zeichnungen und Archivmaterial an Erinnerungen ihrer Kindheit und Heimat teilhaben.

Das zweite Werk, Odesa, ist der ukrainischen Stadt Odessa gewidmet, die Yelena Yemchuk seit ihrer Kindheit als Ort voller Widersprüche wahrnimmt. Im Jahr 2015, ein Jahr nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, begann sie die Bewohnerinnen und Bewohner Odessas zu portraitieren. Anfangs beschränkte sie sich auf junge Frauen und Männer an der Militärakademie. Im Laufe der Jahre erweiterte sie das Projekt, an dem sie bis 2019 arbeitete.

Another Life

In den Jahren 2005 und 2006 besuchte der US-amerikanische Fotograf Jim Goldberg die Ukraine im Rahmen eines Langzeitprojekts über Emigration. Ein Teil der dort entstandenen Fotografien erschien nun in Zusammenarbeit mit der Ukrainischen Schriftstellerin und Filmemacherin Iryna Tsilyk in der Publikation Another Life. Der Erlös kommt der ukrainischen Hilfsorganisation Voices of Children zugute.

The Land of Promises

In The Land of Promises zeichnet Youqine Lefévre Chinareisen von Adoptiv-Familien und damit ihr eigenes Schicksal nach. Als Folge der Ein-Kind-Politik war sie selbst eines der Mädchen, die von ihren Familien getrennt und zur Adoption freigegeben wurden.

As it was Give(n) to Me

Seit zwölf Jahren fotografiert Stacy Kranitz in den Appalachen, einem Gebirgssystem im Osten Nordamerikas. Einst ein Kohleabbaugebiet, kämpfen viele Orte seit dem Niedergang der Industrie mit Arbeitslosigkeit, Strukturschwäche und der Opioid-Krise. Anstatt die von Stereotypen geprägte Erzählung der Appalachen als allein durch Armut geprägte Region zu bestärken oder sie durch selektive Hervorhebung positiver Aspekte des Ortes auszugleichen, ist die Fotografin bemüht neue Narrative zu schaffen.

Flint is Family in Three Acts

Flint is Family in Three Acts, eine Arbeit der US-amerikanischen Fotografin und Videokünstlerin LaToya Ruby Frazier, dokumentiert die von 2014 bis 2019 dauernde Wasserkrise in Flint, Michigan. Ausgehend von einer Auftragsarbeit über die Verunreinigung der städtischen Infrastruktur durch Blei und deren Auswirkungen entwickelte sie ein Langzeitprojekt, für das sie fünf Jahre lang mit der Dichterin und Aktivistin Shea Cobb zusammenarbeitete. Neben der Dokumentation der Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner von Flint, erarbeitete Frazier konkrete Lösungen für die Bereitstellung von sauberem und sicheren Trinkwasser. Sie knüpft so an die Tradition einer politisch engagierten Dokumentarfotografie an, die sich aktiv mit Fragen sozialer Ungerechtigkeit auseinandersetzt.

Reglas para pelear

1998 war Paola Jiménez Quispe erst fünf Jahre alt, als ihr Vater ermordet in seinem Auto gefunden wurde. Im Jahr 2015 beschloss sie, das Geschehene zu verarbeiten und begann, sein Leben und seinen Tod zu rekonstruieren. Im Haus der Familie fand sie unter anderem ein Notizbuch mit Reglas para pelear. Acht Regeln legte sich der Vater der Fotografin auf, um Konflikte besser zu lösen.

Play

Der Titel Play ist bezeichnend für die Arbeitsweise von Philippe Jarrigeon. Die Monografie unternimmt einen Streifzug durch die vergangenen 15 Jahre redaktioneller und freier Arbeit des französischen Fotografen. Das Buch entstand vor allem aus dem Wunsch sein Werk an der Schnittstelle von Mode und Musik neu zu denken.