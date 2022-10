Fotografin Vivian Maier : Gegen die Unsichtbarkeit

Vivian Maier (1926-2009) arbeitete als Kindermädchen in New York City und Chicago. Seit dieser Zeit fotografierte sie unablässig. Nun widmet die Deutsche Börse Photography Foundation der Straßenfotografin eine eigene Ausstellung.

Mehr als vier Jahrzehnte arbeitete Vivian Maier (1926-2009) als Kindermädchen in verschiedenen Familien in New York City und Chicago. Während dieser Zeit begann sie, immer mehr zu fotografieren: Straßenszenen, Porträts, Stillleben und Landschaften. Als sie 2009 verstarb, umfasste ihr Nachlass 120.000 Negative, zahlreiche Super 8- und 16mm-Filme sowie fotografische Abzüge. Zu Lebzeiten blieb ihr Schaffen der Öffentlichkeit unbekannt. Erst 2007 entdeckte ein junger Historiker, eher zufällig, ihr umfangreiches Lebenswerk, das Vivian Maier größtenteils in einem Lagerhaus deponiert hatte.

Vivian Maier verstand es, ihre Umgebung in Momentaufnahmen festzuhalten, die von der Schönheit des Alltags erzählen und vom Besonderen im scheinbar Banalen. Auf ihren Streifzügen war sie stets auf der Suche nach dem Unbemerkten und dem schwer Fassbaren, die sie meist in außergewöhnlichen Kompositionen festhielt.

Im Zentrum ihres Werks stehen vor allem die kurzen Begegnungen mit Fremden im öffentlichen Raum. Obwohl sie diese häufig aus nächster Nähe fotografierte, bleibt ihr Blickwinkel überwiegend ein distanzierter und aus einer Position gewählt, bei der sie für ihre Protagonist*innen unbemerkt blieb. Dieser Unsichtbarkeit begegnet Maier jedoch mit unzähligen Selbstporträts, die sie überall im Stadtraum schuf und für die sie gleichfalls ungewöhnliche Perspektiven wählte: ein Schatten am Boden, eine Silhouette im Schaufenster oder ein Spiegelbild in einem Objekt.

Mit einer an Besessenheit grenzenden Leidenschaft für die Handlung des Fotografierens machte Maier die Straße zu ihrem Theater, in dem jede Geste mehr Bedeutung zu haben schien als das Bild, das daraus entstand.



Deutsche Börse Photography Foundation zeigt die Ausstellung “Vivian Maier. Street Photographer“ bis zum 15. Januar 2023 in The Cube, dem Unternehmenssitz der Deutschen Börse AG in Eschborn bei Frankfurt.