Eishockey-Veteranen aus China : Die Rentner auf dem Eis

Aktualisiert am

Die Welt blickt auf die Olympischen Winterspiele in China. Eine Gruppe von rüstigen Eishockeyspielern in Anshan trotzt der sportlichen Großveranstaltung. Die Fotografin Tingshu Wang hat sie beim Training besucht.

Wenn die Olympischen Winterspiele in China beginnen, dann lässt das die Eishockeyspieler aus Anshan kalt. Die Männer, alle zwischen 50 und 70 Jahre alt, haben sich auf einem öffentlichen See ihr ganz eigenes Feld für das rasante Spiel auf dem Eis gebaut. Sie alle folgen ihrer Leidenschaft, die in China ohnehin nicht auf größtes Interesse stößt.

Das Land tritt zwar mit einer Mannschaft bei den Winterspielen an, jedoch gingen der Zulassung lange Verhandlungen voraus, ob der chinesische Eishockeyverband überhaupt dazu befähigt ist. Das Nationalteam steht auf Platz 32 in der Weltrangliste und keiner erwartet größere Wunder bei dem Wettkampf.

Den Männern in Anshan ist das ohnehin egal. Sie kommen aus unterschiedlichsten Berufen und Schichten und genießen es zusammenzukommen und zu spielen. „Und wir genießen es auch, uns mit Nachbarstädten wie Liaoyang, Shenyang und Dalian zu duellieren“, sagt der 70-jährige Chu Cequn, der auch Vorsitzender dieser Hobbyliga ist.

Chu organisiert schon lange Spiele für seine Freunde. Und er hofft auch, dass er mit seinem Enkelsohn ein Spiel bei den Olympischen Spielen sehen kann.

Währenddessen ist das Spielfeld fertig. Die Teammitglieder messen den Ring aus und sobald die Maße fixiert sind, bearbeiten die Spieler die Oberfläche, damit diese mit frischem Wasser aus dem See geflutet werden kann, damit eine einheitliche, glatte Eisschicht entsteht. Bei minus 20 Grad ist die neue Eisschicht schnell angelegt.

„Wir haben keine Möglichkeiten, in einer Halle zu spielen, deshalb spielen wir jedes Jahr für 50 bis 60 Tage während des Frosts draußen“, sagt der 68-jährige Li Bingru, der sowohl auf dem Flügel, als auch in der Abwehr spielen kann.

„Wenn ich auf dem Eis stehe, fühle ich mich um 20 Jahre jünger.“