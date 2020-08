Sommerbilder aus dem Wasser : Einfach abtauchen

Wie werden wir uns wohl an diesen Sommer zurückerinnern? 2020, der Sommer der Pandemie. Oder: der erste Sommer der Pandemie. Für viele werden die Erinnerungen nicht schön sein, sie werden nicht in Nostalgie schwelgen, wenn sie an die vielen Kranken und Toten denken, die das Virus gefordert hat.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Für andere wiederum war dieser Sommer eine dringend benötigte Gelegenheit zum Rückzug: Zurück zur Natur, zurück zum Ursprung. Menschen, die sonst im Büro oder immer unterwegs, in der Bahn oder im Flieger oder im Auto waren, waren plötzlich daheim, schauten aus dem Fenster, gingen in den Park, in den Wald, fuhren an den See, schauten ihrem eigenen Schatten beim Radfahren nach, beobachteten zum ersten Mal die Tauben im Baum gegenüber, auf den man schaut, wenn man mal in aller Ruhe am Küchentisch sitzt.

Was man nicht alles tun kann, ohne andere Menschen – und mit viel Zeit. Zum Beispiel: Abtauchen. Ins Meer, in den See, in manche Flüsse. Der ganze Sommer wirkte schließlich so, als sei man abgetaucht: In eine surreale Parallelwelt, in der die Uhren langsamer ticken, die Menschen sich in Zeitlupe bewegen und die Wahrnehmung nicht trüber, sondern klarer wird. Unterwasser eben. Andere Menschen sieht man im Wasser anders als an Land: Verletzlicher, aber auch echter. Befreiter.

Der Fotograf Oliver Rüther hat das Gefühl dieses seltsamen Sommers eingefangen – im Sommer 2019, also vor der Pandemie. Seine Unterwasser-Aufnahmen wirken trotzdem genau so: Surreal, als stammten sie aus einer anderen Zeit und einer anderen Welt. Es kommt eben nur auf den Blickwinkel an, um unsere Umgebung zu einer anderen zu machen.

Die Fotoserie „Hover“ von Oliver Rüther wird von der hessischen Kulturstiftung gefördert.

Weitere Arbeiten des Fotografens finden Sie hier: https://www.oliver-ruether.de/