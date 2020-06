World Photography Awards : Bilder, die Geschichten erzählen

Sieger der Kategorie Creative: Pablo Albarenga verbindet in seiner Serie „Seeds of Resistance“ Bilder von gefährdeten Landschaften mit Porträts der Aktivisten, die für deren Erhaltung kämpfen – in diesem Fall der Indigene Julian Illanes aus Ecuador neben der Straße in das Achuar Territorium. Bild: Pablo Albarenga, Uruguay

Im professionellen Teil des Wettbewerbs wählte die Jury aus über 135.000 Bildern die Gewinner der zehn Kategorien, die von Umwelt über Dokumentation bis zu Stillleben reichen. Die besten Fotos der Sieger zeigen wir in dieser Bildergalerie. Unter den zehn Preisträgern sind auch zwei Deutsche. Der auf 25.000 Dollar dotierte Preis für den „Fotografen des Jahres“ geht an Pablo Albarenga aus Uruguay.

Im offenen Wettbewerb um starke Einzelbilder heißt der Preisträger Tom Oldham (Großbritannien). In zwei anderen Wettbewerben der Awards zeichnete die Organisation den Nachwuchs aus. Ioanna Sakellarakiwurde aus Griechenland ist „Student Photographer of the Year“ für ihre Serie „Aeiforia“, die sich mit nachhaltiger Energieerzeugung beschäftigte. Den Titel „Youth Photographer of the Year“ gewinnt Hsien-Pang Hsieh aus Taiwan. Einen Preis für seinen besonderen Beitrag zur Fotografie geht an den deutschen Buchdrucker und Verleger Gerhard Steidl.

Hier können alle Gewinner- und Shortlistfotos der verschiedenen Preise angesehen werden.