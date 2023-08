Abkühlen, abtauchen, abhängen: Nachdem der Sommer in vollem Gange war und wieder Hitzerekorde gebrochen wurden, hat man sich in den letzten Wochen gefragt, ob es das jetzt schon gewesen sein soll mit dem Sommer. Fast haben es die Herbst- und Wintersachen wieder in die Kleiderschränke geschafft - bis die Wettervorhersage wieder einen Sommer-Comeback vermeldet hat. Wie es aussieht, ist der Sommer zurück und damit trotzen landauf, landab Menschen und Tiere den Temperaturen wieder auf ihre eigene Weise – alle Jahre wieder dokumentiert von Fotografinnen und Fotografen die für die F.A.Z. unterwegs waren. Wie diese den Sommer erleben, zeigt eine Auswahl an Sommerbildern der vergangenen Jahre.

Es gibt Bilder, die bei vielen Menschen sofort das Gefühl von Sommer auslösen: der Blick nach oben auf die kreisenden Möwen über dem Strand, während man sich auf seinem Badehandtuch sonnt, ein Meer an Menschen im Freibad, bei dem man den Geruch der Freibadpommes direkt in der Nase hat, oder Kinder, die euphorisch und voller Leichtigkeit durch einen Brunnen in der Stadt jagen, um sich abzukühlen.