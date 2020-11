Heimische Flora und Fauna : Entdeckungen an der wilden Isar

Aktualisiert am

Entdeckungen an der wilden Isar

Auf ihrem Weg vom Hochgebirge zur Mündung treibt die Isar Kraftwerke an, kühlt Industrieanlagen und ist Naherholungsgebiet für viele Menschen. Vor allem ist der Fluss aber eines: ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Eine Gämse steht in ihrem hellbraunen Sommerkleid an einem Hang der Isarschlucht, nahe der Gleirschbachmündung. Bild: Andreas Volz

Die Isar, von der Natur geschaffen, von Menschenhand geformt, ist der bayerische Charakterfluss schlechthin. Auf ihrem Weg vom Hochgebirge zur Mündung durchfließt sie Städte, treibt Kraftwerke an, kühlt Industrieanlagen und ist gleichzeitig Naherholungsgebiet für viele Menschen. Neben diesen Aspekten ist die Isar aber vor allem eines: ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Auf den über 300 Kilometern von der Quelle im Karwendelgebirge bis zur Mündung in die Donau bei Deggendorf wandelt sich die Isar vom echten Wildfluss, an dessen Ufern und Kiesbänken Gämse, Alpensalamander, Edelweiß oder seltene Orchideen eine Heimat finden, über ein artenreiches Auengewässer zu einem von Menschen geprägten Flusslauf.

In dem gerade erschienen Bildband “Wilde Isar“ präsentieren die erfahrenen Naturfotografen der Regionalgruppe 15 (München/Südbayern) der Gesellschaft für Naturfotografie GDT das Ergebnis eines zweijährigen Fotoprojekts. Die Aufnahmen spiegeln ihre Begeisterung für die Schönheit der Natur und der Landschaft dieser Region.

Mit diesem aktuellen und früheren anderen Projekten (u.a. Nationalpark Schwarzwald, Wilde Alb) will die GDT das Verständnis für die Natur fördern und für ihren Schutz werben.