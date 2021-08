Japans Cheerleader-Seniorinnen : Tanzen gegen die Zeit

Fumie Takino ist heute 89 Jahre alt. Aber als eine „Granny“, zu deutsch Omi, möchte sie nicht bezeichnet werden. Als sie vor über 25 Jahren ihre Cheerleadergruppe Japan Pom Pom gegründet hatte, wurde sie nur belächelt. Gesehen hatte Takino eine andere, ausländische Tanzgruppe, die auch aus Senioren bestand. Zuvor hatte sie vieles ausprobiert, Fallschirmspringen, Tauchen und Ukulele spielen. Nun lernt sie auch noch Spanisch. Sie möchte die Füße nicht stillhalten, was ihr während der Corona-Pandemie schwer fiel.

Japan hat eine der am schnellsten alternden Gesellschaften. Mehr als 30 Prozent der Japaner sind über 65 Jahre alt. Das Land ist aber auch für seine hohe Lebenserwartung bekannt. Trotzdem wurde die Cheerleadergruppe rund um Fumie Takino lange nicht für ihre Aktivitäten akzeptiert. „Wir sind in Seniorenzentren gegangen und die mochten uns nicht. Sie konnten nicht einmal lächeln über das, was wir machen und wie wir aussehen“, erzählt Takino. Ihre Kollegin Tami Shimada ist 69 und sagt: „Wenn dich etwas so sehr interessiert, dann vergiss dein Alter, vergiss was andere darüber sagen, nur das führt zu einem guten Grund zu leben.“ „Am Ende geht es darum, in Bewegung zu bleiben“, so sieht es Fumie Takino.

Die Gruppe tritt heute in Fernsehbeiträgen auf und tanzt auf beliebten Wohltätigkeitsveranstaltungen. Die japanische Regierung hat außerdem eine Broschüre über Aktivitäten im Alter herausgegeben, in welcher sie ein Teil sind. Eines verbieten sie sich: „Grannies“ wollen sie nicht genannt werden.