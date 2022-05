Bild: AFP

Zerstörung, Angst und Flucht: Der Ukrainekrieg trifft die Zivilbevölkerung hart. Eine Frau flüchtet auf die Straße, nachdem am 4. März 2022 ihr Haus in Irpin von einer russischen Bombe getroffen wurde und in Flammen steht. In dem Vorort von Kiew marschieren wenige Tage später erste russische Bodentruppen ein.