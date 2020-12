2_Christine Klein: „In den Monaten der Beschränkungen ist der Platz vor der Alten Oper in Frankfurt ein beliebter abendlicher Treffpunkt. In einer Zeit, in der viele Clubs geschlossen sind, treffen sich die Menschen dort zum Feiern und Trinken unter freiem Himmel. An einem Samstag im Juli kommt es in den Morgenstunden zu Ausschreitungen – aus einer Gruppe von 800 Personen heraus werden Polizisten attackiert. Die Stadt Frankfurt reagiert auf die Angriffe mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die in den folgenden Wochen mit viel Polizeipräsenz durchgesetzt werden. Fotograf Maximilian von Lachner dokumentiert mehrere Nächte hindurch die Ereignisse in der Innenstadt. Er beobachtet, spricht mit den Anwesenden – und fängt in der Nacht zum 26. Juli den Moment ein, in dem Oberbürgermeister Peter Feldmann (weißes Hemd) der Antirassismus-Aktivistin Amira (am Mikrofon) zuhört. Der Blick der Kamera befindet sich mitten im Geschehen. Die Schärfe ist gezielt gesetzt – in den Gesichtern ist die Emotionalität der Situation deutlich zu erkennen. Auch wer an diesem Abend nicht dabei war, bekommt einen Eindruck davon, was sich in den Corona-Sommernächten an der Alten Oper abgespielt hat.“