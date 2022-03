Bilder aus dem Ukrainekonflikt: Reihenweise Zerstörung

Reihenweise Zerstörung

Von

In Lemberg gab es heftige Explosionen, in Kiew führte in der Nacht ein Angriff auf eine Lagerhalle zu einem Großbrand. Die letzten 24 Stunden des Konflikts in Bildern.