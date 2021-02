Australiens ikonisches Tier : Das sind die Retter der Koalabären

In Australien wüten immer wieder Buschfeuer. Wenn es so weitergeht, stehen die Koalabären in dem Land vor einer düsteren Zukunft. Eine Initiative von Freiwilligen will dagegen ankämpfen.

Die allgegenwärtige Infektionlage unter den Koalas, lodernde Buschfeuer, Dürre, Abholzung der Wälder und das Eindringen der Städte in ihren Lebensraum sind einige der vielen zerstörerischen Kräfte, die ihr Überleben weiterhin bedrohen. Diese Kräfte, so warnte ein Regierungsbericht im Juni 2020, könnten dazu führen, dass Australiens symbolträchtiges Tier in New South Wales - dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat der Nation - bis 2050 ausstirbt.

„Sie laufen wirklich Gefahr, noch zu unseren Lebzeiten auszusterben„, sagt Philpott über die Koala-Population in New South Wales, in einer Tierklinik am Stadtrand von Sydney. In seiner Freizeit widmet sich der australische Kinderkrankenpfleger, zusammen mit einigen Freiwilligen den kranken Koalas.

„Wenn die Gebiete, die letztes Jahr nicht gebrannt haben, dieses Jahr brennen, wäre das wirklich katastrophal“, sagt Philpott, der auf Drängen seiner Tochter der größten Tierrettungsorganisation des Landes, dem Wildlife Information, Rescue and Education Service, kurz WIRES, beitrat. „Zukünftige Brände könnten das Ende für sie bedeuten.“

Der schlimmste Sommer mit Buschbränden seit einer Generation verwüstete mehr als 11,2 Millionen Hektar, fast die Hälfte der Fläche des Vereinigten Königreichs, und rückte die grauen, baumbewohnenden Beuteltiere in den Mittelpunkt der nationalen Diskussion und wurde zu einem heißen politischen Thema.

In New South Wales wurden mindestens 5.000 Koalas in den Bränden getötet, die 80 Prozent der Blue Mountains World Heritage Area und 24 Prozent des Koala-Habitats auf öffentlichem Land verbrannten, so der Bericht der Regierung vom Juni.

Da ein weiterer Sommer bevorsteht, sind die Koalas von weiteren Buschfeuern bedroht, obwohl Meteorologen ein paar nassere, kühlere Monate als im Vorjahr erwarten.

Koala-Schützer, die den Klimawandel für einen Großteil der Buschbrände verantwortlich machen, konzentrieren sich auch auf die Städte, da das Bevölkerungswachstum, in Metropolen wie Sydney, die Nachfrage nach der Abholzung von Wäldern und der Schaffung von Platz für Häuser antreibt. Verkehrssicherheitsschilder tauchen jetzt in entwickelten Vororten auf und warnen vor dem Risiko, dass Koalas die Straße überqueren.

„Es muss ein Gleichgewicht geben, um das Überleben dieser Arten zu sichern“, sagt Tracey, eine freiwillige Mitarbeiterin von WIRES.