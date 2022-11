Ausstellung zum Ukrainekrieg : Zufluchtsort U-Bahn-Schacht

Wie schon zu Beginn des Ukrainekrieges suchen auch jetzt wieder verstärkt Zivilisten Zuflucht vor russischen Luftschlägen, die besonders auf die zivile Infrastruktur der Großstädte zielen. Seither bot die ukrainische Metro schon Tausenden von Menschen regelmäßig Schutz vor Bomben und Raketen. Vor allem in den ersten Kriegsmonaten mussten viele mitunter wochenlang in den U-Bahn-Schächten ausharren, bevor sie sich wieder an die Oberfläche wagten.

Thomas Waschnewski Bildredakteur. Folgen Ich folge

Die Fotos von überfüllten Metro-Stationen, die zu regelrechten Zeltstädten wuchsen, und von bewohnten U-Bahn-Waggons, in denen Familien schliefen, sich etwas zu essen kochten und mit ihren Kindern spielten, prägten kurz nach Kriegsbeginn das Bild der vom Krieg erfassten Zivilgesellschaft der Ukraine.

Dass diese Bilder noch immer aktuell sind und wieder aktuell werden, zeigt jetzt die Fotoausstellung „Next Station: Ukraine“ in mehreren Berliner U-Bahnhöfen. Auf großformatigen Bildern an Plakatwänden, die sonst kommerziell genutzt werden, zeigt das Journalistennetzwerk „n-ost“ Fotos aus den Metro-Stationen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Charkiws, der zweitgrößten Stadt des Landes. Kurze Bildunterschriften informieren über Ursprung und Kontext der Fotos.

Fenster in den U-Bahn-Alltag

Der ukrainische Fotograf Serhii Korovayny erinnert sich an eines seiner Motive, das eine Frau mit einer grünen Jacke in Charkiw zeigt, vor einer U-Bahn-Schranke hockend, die als Wäscheständer dient: „Menschen mussten dort monatelang leben, während die russische Artillerie ihre Wohnungen an der Oberfläche zerstörte. Ich erinnere mich an die kalte feuchte Luft der Metro. Menschen husteten, vor allem Kinder, das war schrecklich. Die Leute regierten meist verärgert, wenn ich mich ihnen mit der Kamera näherte. Während der ersten Kriegstage suchten sie überall nach russischen Saboteuren. Also musste ich vorsichtig und geduldig sein. Zuallererst habe ich ihnen erklärt, dass ich da bin, um der Welt ihre Geschichte zu erzählen. Sie haben mir geglaubt. Und ich habe sie weiter fotografiert.“

Ziel der Ausstellung ist es, öffentlichen Raum in Berlin mit der Realität in der Ukraine zu verbinden. „Man steht in der Berliner U-Bahn und guckt wie durch ein Fenster in den Alltag der U-Bahn von Kiew und Charkiw, der ein ganz anderer ist“, sagt Projektleiter Stefan Günther. So zeigen die Motive nicht etwa abstrakte Zerstörung, sondern nahbare Alltagsmotive, die Emotionen transportieren. Auf einem Bild des ukrainischen Fotografen Maxim Dondyuk sind beispielsweise auch Musiker zu sehen, die ein Konzert geben, um die Menschen zu unterhalten und ihnen Hoffnung zu schenken.

„Next Station: Ukraine“ ist eine Großformat-Fotoausstellung im Rahmen des Projekts „European Images“ des Journalistennetzwerks „n-ost“ mit Unterstützung der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und bis mindestens 24. November in den Berliner U-Bahn-Stationen Rosenthaler Platz U8, Gesundbrunnen U8 und Möckernbrücke U7 zu sehen.