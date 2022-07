Fotograf Alec Soth : A Pound of Pictures

Seit der Veröffentlichung seines ersten großen Werkes „Sleeping by the Mississippi“ (2014) zählt Alec Soth zu einer der wichtigsten zeitgenössischen Fotografen weltweit. Seine fotografischen Serien bewegen sich zwischen Dokumentarfotografie und bildender Kunst, und untersuchen die unterschiedlichen Formen der Fotografie und ihre diversen Präsentationsmodi.

Soth ist bildender Künstler und Fotograf, Mitglied der Fotoagentur Magnum, Blogger, Verleger und Pädagoge – versteht sich selbst jedoch in erster Linie als amerikanischer Fotograf und agiert in der Tradition seines früheren Lehrers Joel Sternfeld. Die Landschaften der USA – vom Mississippi über die Niagarafälle bis hin zu den Wüsten und kleinen Städten und Vororten – bilden den Ausgangspunkt seiner Serien, in denen er die oft widersprüchlichen Vorstellungen und Facetten der amerikanischen Gesellschaft dokumentiert.

Auf der Berlin Photo Week wird Soths neueste Serie „A Pound of Pictures“ erstmals in Europa präsentiert. Die Ausstellung wird im Art Lab der Loock-Galerie zu sehen sein.

Die Serie und das Fotobuch „A Pound of Pictures“ entstanden zwischen 2018 und 2021. Während seiner dreijährigen Reise begleiteten Soth seine Praktikanten Molly, Cheryl, Alejandro, sein ehemaliger Student Cooper und seine Tochter Carmen durch die USA, um Aspekte des amerikanischen Lebens mit Großbildkamera und Stativ zu dokumentieren.

Gleichzeitig zur Arbeit an der Serie – zunächst entlang der Route des Trauerzuges, auf dem im Frühjahr 1865 Abraham Lincolns Leichnam transportiert wurde und später entlang beider amerikanischen Küsten – begann Soth sich aktiv mit alten Fotografien zu beschäftigen und diese auf Flohmärkten und im Internet zu sammeln. Dies regte ihn an, sich mit dem Prozess der Bildherstellung und dem Zirkulieren von fotografischen Bildern auseinanderzusetzen und diese Themen in die aktuelle Serie einfließen zu lassen.

Namensgebend für den Titel der Serie war ein Flohmarktverkäufer, der alte Fotografien pfundweise anbot. A Pound ist deshalb sowohl wortwörtlich als Einheit für Gewicht als auch metaphorisch auf emotionaler Ebene zu verstehen.

Alec Soth, geboren 1969 in Minneapolis, Minnesota, hat über 25 Fotobücher veröffentlicht, darunter „Sleeping by the Mississippi“ (2004), „NIAGARA“ (2006), „Broken Manual“ (2010), „Songbook“ (2015) und „I Know How Furiously Your Heart is Beating“ (2019). In den letzten zwei Jahrzehnten hatte der Fotograf über 50 Einzelausstellungen, unter anderem in Paris, Minnesota und London. 2008 gründete Soth Little Brown Mushroom, ein Multimedia-Unternehmen, das sich auf visuelles Geschichtenerzählen konzentriert.

Die Ausstellung läuft im Rahmen der Berlin Photo Week vom 23. Juli bis zum 4. September 2022 im Art Lab der Stiftung Reinbeckhallen. Reinbeckstr. 11, 12459 Berlin. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag bis Sonntag und Feiertags von 11 bis 20 Uhr. Eintritt 5 Euro oder 3 Euro ermäßigt.