Verschmutzte Gewässer : Aus der Luft betrachtet

Der Pisang Batu Fluss in Indonesien war 2019 in den Schlagzeilen, nachdem auf ihm eine 1,5 Kilometer lange Masse an Plastik schwamm. Heute, nach einigen Säuberungsaktionen, ist weniger Plastik im Fluss, aber das Wasser ist tiefschwarz und verströmt einen unangenehmen Geruch. : Bild: Willy Kurniawan/Reuters