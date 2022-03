Aktuelle Bilder aus dem Ukrainekonflikt

Bilder aus dem Ukrainekrieg

Von Blumen und Bomben auf Kiew

Von

In Kiew wird ein großes Einkaufszentrum beschossen, das Ausmaß der Zerstörung wird am Montagmorgen erst richtig sichtbar. An anderer Stelle werden Blumen verschenkt. Aktuelle Bilder aus der Ukraine.