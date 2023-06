Ein bevorstehendes neues Handelsabkommen zwischen dem Mercosur-Block, der verschiedene südamerikanische Staaten wie Argentinien, Brasilien und Venezuela umfasst, und der Europäischen Union könnte zu mehr Exporten aus dem Gran-Chaco-Waldgebiet und so zu noch mehr Landrodung führen. Obwohl zu erwarten ist, dass die EU wahrscheinlich strenge Regeln zur Begrenzung der Entwaldung vorsehen wird. Der Fotograf Agustin Marcarian hat die Gegend und ihre Menschen besucht, um uns einen Einblick auf ihre Sicht der Dinge zu geben.

Noole und ihr Bruder Jose, beide Teil eines indigenen Stamms, bauen mit ihrer Familie auf einer kleinen Farm Wassermelonen und Kartoffeln an – für den eigenen Bedarf und um die Lebensmittel auf einem kleinen Markt zu verkaufen. Für sie sind die Bäume ein fester und unentbehrlicher Teil des Ökosystems. „Wir, die Pilaga, sind von der Landrodung sehr betroffen. Denn Rodungen führen zu Dürre. Die Bäume selbst spielen eine wichtige Rolle für die Umwelt“, sagt Noole, 53, die im Gran Chaco in der Nähe der verschlafenen Stadt Las Lomitas lebt.

Ihre Verbindung zu den Bäumen sei fast spirituell. „Wir schätzen den Johannisbrotbaum sehr. Für uns ist der Wald eine Entlastung“, sagt Jose, während er auf dem Bauernhof arbeitet und Kartoffeln für die Saison anpflanzt. Die Bäume spenden nicht nur Nahrung und Schatten, sondern unterstützen auch ein Ökosystem aus unzähligen Tier- und Pflanzenarten, sagt Noole, deren Haut von der Sonne verwittert ist und deren silberfarbenes Haar zu zwei Zöpfen zurückgebunden ist. „Der heimische Wald hat eine Funktion, die wir wertschätzen müssen“, sagt sie. „Indigene Menschen glauben, dass das Land unsere Heimat ist. Die Erde ist unsere Mutter, weil wir von ihr produzieren und uns von ihr nähren.“

Der Gran Chaco, der im Westen von den Anden und im Osten von den Flüssen Parana und Paraguay begrenzt wird, ist eine Region, die doppelt so groß ist wie Kalifornien und sich über Argentinien, Paraguay, Bolivien und Brasilien erstreckt. Landrodungen für den Sojaanbau und die Rinderzucht haben in Argentinien zwischen 1998 und 2021 dazu geführt, dass rund sieben Millionen Hektar einheimischer Wald abgeholzt wurden – fast alle davon im Gran Chaco, wie Regierungsdaten zeigen. Eine Fläche, die fast 90-mal so groß ist wie New York City. In vielen Ländern gibt es Bestimmungen, die die illegale Abholzung verhindern sollen. Auch Argentinien hat 2007 ein Forstgesetz verabschiedet. Die regionale Durchsetzung soll jedoch lückenhaft sein und die Geldstrafen zu niedrig.

Mehr zum Thema 1/

Viele sehen ihre Existenz und ihren Lebensraum von den Abholzungen bedroht. Es gibt unter den Einheimischen aber auch andere Stimmen. Sie verweisen auf die Bedeutung von Agrarexporten für die Schaffung und Entwicklung von Arbeitsplätzen in einer Region, in der die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt und ihren Lebensunterhalt oft mit dem Verkauf traditioneller handwerklicher Produkte oder der Aufnahme von informeller Arbeit auf dem Land bestreiten muss. „Die Abholzung zu verurteilen bedeutet, die Menschen zur Armut zu verdammen“, sagt Juan de Hagen, ein Tierarzt und Manager einer Farm aus Las Lomitas. Er hofft, dass die EU-Gesetze zur Abforstung nicht dazu führen würden, dass die Bewohner von Gran Chaco einen wirtschaftlichen Preis dafür zahlen müssten.

Für Noole nehmen globale Handelsabkommen von Menschen wie ihr kaum Notiz, obwohl die Gesetze Auswirkungen auf den natürlichen Rhythmus ihres Lebens und ihrer direkten Umwelt haben können. „Das Abkommen ist für die Wirtschafts- und Geschäftswelt“, sagt sie. „Für uns als indigene Gemeinschaft ist es Realität, dass wir nicht Teil dieser Vereinbarungen sind. Wir waren nie an den Verhandlungen beteiligt, und sie haben auch nie Rücksicht auf uns genommen.“