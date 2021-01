Zukunft der Währung : Das digitale Geld rückt immer näher

Die Notenbank der Bahamas darf sich als Speerspitze einer geldpolitischen Innovation betrachten. Sie ist die erste Zentralbank der Welt, die ein digitales Zentralbankgeld eingeführt hat. Starttermin war der 20. Oktober 2020. Seitdem wird das elektronische Zahlungsmittel in dem südöstlich Floridas gelegenen Inselstaat vertrieben. Die Bedeutung für die Devisenmärkte hält sich in Grenzen, denn das digitale Geld mit dem Namen „Sand Dollar“ richtet sich nur an die knapp 400.000 Einwohner der Bahamas. Sie sollen im ersten Quartal mit den neuen Zahlungsmittel ausgestattet werden, indem die Geschäftsbanken den „Sand Dollar“ auf ihren Smartphone-Apps integrieren. Ziel ist der Anschluss der Bevölkerung in den teils abgelegenen Inseln an die Banken- und Finanzinfrastruktur.

Auch Kambodscha hat nun ein auf der Blockchain-Technologie beruhendes Zahlungssystem mit dem Namen „Bakong“ eingeführt, das der Bevölkerung einen größeren Zugang zu Finanzdienstleistungen öffnen soll. Es handelt sich hier eher um eine Vorstufe zu digitalem Zentralbankgeld, weil hier Einlagen bei Geschäftsbanken in digitale Wertgutschriften (Token) umgewandelt werden. Wichtige Notenbanken wie die amerikanische Federal Reserve oder die Europäische Zentralbank (EZB) werden dies alles mit größtem Interesse verfolgen. Denn sie arbeiten eifrig an einem digitalen Zentralbankgeld.