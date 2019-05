Nächster EZB-Präsident : Es ist Zeit für Jens Weidmann

Es ist eine gute Praxis von Zentralbanken, von Zeit zu Zeit ihre Arbeit einer Prüfung zu unterziehen. Die Federal Reserve und die Bank von England haben solche Prozeduren angekündigt. Die Personalwechsel in der Europäischen Zentralbank sollten Anlass bieten, sich dem anzuschließen. Nicht nur braucht die EZB für den Herbst einen Nachfolger für ihren Präsidenten Mario Draghi. Schon mit Wirkung vom 1. Juni erhält sie mit Philip Lane anstelle von Peter Praet einen neuen Chefvolkswirt. Gegen Jahresende endet mit Benoît Coeuré die Amtszeit des für Kapitalmärkte zuständigen Direktoriumsmitglieds.

Sehr wahrscheinlich wird sich in den kommenden Jahren das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht wesentlich verändern. Der demographische Wandel, die durch hohe private wie öffentliche Verschuldung begleitete Transformation traditioneller Industriegesellschaften in moderne Wissensökonomien sowie die trotz Handelskonflikten starke internationale Konkurrenz dürften weiterhin Druck auf das Zinsniveau, die Inflationsrate und das Wirtschaftswachstum ausüben. Nicht ausgeschlossen werden kann daneben ein Wiederaufflammen von Konflikten in der Eurozone, die im Extremfall eine neue Krise gebären, in der die Lebensfähigkeit der Gemeinschaftswährung wieder thematisiert und die EZB von überforderten Regierungen gedrängt, wird, den Garanten für die Existenzsicherung des Euros zu übernehmen.

Natürlich wird sich eine gemeinsame Zentralbank in einer wirtschaftlich heterogenen, durch Nationalstaaten gebildeten Währungsunion nie in einem politisch luftleeren Raum bewegen. Dies gilt erst recht für schwere Krisen, in denen Geldpolitik schneller reagieren kann als Finanzpolitik und in der die Funktion der Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz das mächtigste Instrument bleibt, um ein wankendes Finanzsystem zu stabilisieren. Doch zur Prävention von Krisen ist es wichtig, dass sich eine Zentralbank nicht zum willfährigen Büttel von Regierungen macht, sondern statt dessen gewählte Politiker an ihre Verantwortung für eine solide Politik erinnert.

Die deutsche Öffentlichkeit versöhnen

Eine Geldpolitik, die ihr Mandat, den Geldwert zu sichern, weit auslegt und sich in Gefahr begibt, in Abhängigkeit von Regierungen oder Finanzmärkten zu geraten, macht sich nicht nur aus ökonomischer Sicht angreifbar. In einer Zeit, in der Populisten von Rechts und Links etablierte Institutionen in Frage stellen, drohen von Bürokraten geleitete Zentralbanken ins Zwielicht zu geraten, wenn der Verdacht entsteht, sie nähmen Aufgaben wahr, die eigentlich die Aufgabe demokratisch gewählter Politiker sind. Neben einer engen Auslegung des eigenen Mandats gehört eine Kommunikation, die sich stärker an die Öffentlichkeit wendet, ins Pflichtenheft moderner Zentralbanken.

Die EZB sollte sich auf das konzentrieren, was sie nachweislich gut kann: die Inflationsrate niedrig halten. Ihr Ziel einer Inflationsrate von knapp unter 2 Prozent entspricht in etwa Zielen, die sich auch viele andere Zentralbanken gesetzt haben und ist gut begründet. Die EZB muss sich jedoch fragen, ob auch geringe Zielabweichungen geldpolitischen Aktionismus rechtfertigen.

Die in der Fachwelt herrschende und von der EZB in den vergangenen Jahren übernommene ökonomische Doktrin sieht zwar in einer unter dem geldpolitischen Ziel liegenden Inflationsrate von rund 1 Prozent Gefahren für die Konjunktur nahen. Aber schon in der Vergangenheit sind Zentralbanken gut gefahren, wenn sie sich nicht zum Sklaven ökonomischer Doktrinen gemacht haben, sondern neben den jeweils aktuellen Lehrbüchern auch den gesunden Menschenverstand bemüht haben.

Überprüft werden muss auch der Einsatz der geldpolitischen Instrumente – und hier sind neben dem kurzfristigen Nutzen stärker auch die nicht selten langfristig wirkenden Schäden zu betrachten. Anleihekaufprogramme sind, anders als von manchen Kritikern behauptet, kein Teufelszeug. Aber sie sollten ein vorübergehender Notbehelf in einer Krise bleiben, in der ein sehr niedriges Zinsniveau kräftige Leitzinssenkungen nicht gestattet. Die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre zeigen sowohl die Wirksamkeit solcher Programme in Krisen wie ihre – von Befürwortern wie von Kritikern – überschätzte Wirksamkeit in Zeiten eines, wenn auch moderaten, Wirtschaftswachstums.

Ähnlich ist der Negativzins zu sehen. Auch er mag als Notbehelf in einer Krise akzeptabel sein und die moderne Forschung zeigt, dass auch er nicht geradewegs in den Weltuntergang führt. Aber für Negativzinsen gilt wie für Anleihekaufprogramme: Je länger sie sich in Anwendung befinden, umso so mehr wächst die Bedeutung der negativen Nebeneffekte.

Die EZB braucht keine Revolution, wohl aber eine Neubesinnung. Für die Nachfolge Mario Draghis kommen mehrere fachlich wie persönlich qualifizierte Personen in Frage. Die Bundesregierung sollte eine Kandidatur Jens Weidmanns aktiv unterstützen. Der Präsident der Deutschen Bundesbank wäre der richtige Mann, um die EZB in die Zukunft zu begleiten und die, jedenfalls in Teilen, sehr kritische deutsche Öffentlichkeit mit ihrer Zentralbank zu versöhnen.