Zinswende : Für den Markt kommt die EZB zu spät

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich zuletzt sehr entschlossen gezeigt, was Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr angeht. Die Verkaufswelle an den Anleihemärkten und damit verbunden die deutlich steigenden Renditen zeigen aber, der Markt hat die Zinswende schon ohne die Notenbank vollzogen. Noch immer lässt sie ihren inzwischen als Leitzins geltenden Einlagensatz auf minus 0,5 Prozent, während die Inflation über 7 Prozent liegt und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe um die Marke von 1,0 Prozent pendelt.

„Alle Notenbanken hinken der Entwicklung hinterher, die EZB liegt aber am weitesten zurück“, sagt Bernhard Mat­thes, Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung der Bank für Kirche und Caritas (BKC). Er geht davon aus, dass selbst die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren Straffungskurs in der zweiten Jahreshälfte aufgeben wird, weil sich Konjunktur und Inflation abkühlen und die Proteste an den Märkten wachsen werden. In den nun veröffentlichten Protokollen zur Sitzung am 3. und 4. Mai stuften die Fed-Vertreter die amerikanische Wirtschaft als stark und weitere Zinsschritte als wahrscheinlich ein.

Für Michael Hünseler, Leiter aktives Anleihemanagement der MEAG, des Vermögensverwalters der Munich Re, gilt eine Zinserhöhung der EZB im Juli um 0,25 Prozentpunkte (25 Basispunkte) zwar schon als ausgemacht. die Kapitalmärkte signalisierten derzeit sehr deutlich ein „zu spät, zu wenig“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z.

Ein klares Urteil fällt Stephan Kuhnke, Leiter Anlagemanagement des Schweizer Vermögensverwalters Bantleon: „Die EZB hat die Inflationslage falsch eingeschätzt und läuft nunmehr der Entwicklung definitiv hinterher.“ Ähnlich wie die Fed werde sie daher das Ruder bei den Leitzinsen scharf herumreißen müssen. Bantleon rechnet im Juli mit der ersten Leitzinserhöhung in Höhe von 25 Basispunkten, der in diesem Jahr noch drei weitere folgen sollten. Den Einlagensatz erwartet Kuhnke zum Jahresende bei plus 0,5 Prozent. „Wenn die Konjunktur im zweiten Halbjahr robust bleibt, ist sogar ein noch schärferer Leitzinsanstieg nicht auszuschließen“, fügt er hinzu.

Doch die Konjunkturaussichten sind derzeit schlecht. Eine Rezession in Europa hält Paul Jackson, leitender Anlagestratege des amerikanischen Vermögensverwalters Invesco, für möglich. „Deshalb überraschen mich die jüngsten Äußerungen aus der EZB, die auf eine Straffung der Geldpolitik deuten“, gibt er zu bedenken. „Wahrscheinlich waren die Notenbanken für eine zu lange Zeit viel zu expansiv und müssen sich nun umso entschlossener zeigen.“ Aber die Bank von England, die viel aggressiver als die Fed vorgegangen ist, hat nach Einschätzung von Jackson ihre Tonlage schon geändert. Sie erwartet für die kommenden zwei Jahre kein Wachstum in Großbritannien. „Ich gehe davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr weniger stark anheben wird, als sie und die Märkte derzeit noch erwarten“, sagt der Invesco-Stratege.