Commerzbank warnt : Den Notenbanken drohen hohe Verluste

Die Zinswende der Notenbanken macht auch ihnen selbst zu schaffen. Wie in den Vereinigten Staaten, so müssen sich auch im Euroraum die Finanzminister auf ein Ende der Geldflüsse einstellen.

Auch die EZB hat große Bestände an Anleihen. Im Dezember soll darüber beraten werden, wie man diese wieder abbauen will. Bild: dpa

Die steigenden Zinsen machen betriebswirtschaftlich auch den Notenbanken selbst zu schaffen. Die Commerzbank hat das genauer untersucht und warnt: „Den Notenbanken drohen mit dem Anstieg der Zinsen Verluste – dies kann dazu führen, dass die Zahlungen an die Finanzministerien versiegen oder sich sogar umkehren“, sagt Christoph Rieger, Leiter des Zins- und Credit-Research der Bank.

Der Grund: Viele Notenbanken haben während der Pandemie und in den Jahren davor gewaltige Bestände an Anleihen aufgebaut. „Bezahlt haben die Notenbanken diese, indem sie den Banken den Gegenwert der Anleihen auf ihren Notenbank-Konten gutgeschrieben haben“, sagt Rieger.

Solange die Leitzinsen für diese Guthaben bei 0 Prozent lagen oder sogar negativ waren, konnten die Notenbanken ihre Anleihen problemlos finanzieren: „Mit steigenden Leitzinsen ändert sich das.“

Folgen steigender Zinsen für Notenbanken

Das Problem: „Bei vielen Notenbanken stehen jetzt in der Bilanz auf der einen Seite Anleihen mit sehr niedrigen, zum Teil sogar negativen Renditen“, sagt Rieger. Auf der anderen Seite der Bilanz stünden Bankeinlagen, die immer höher verzinst werden müssten.

Der Zinssatz beispielsweise der EZB für solche Einlagen lag noch vor Kurzem bei minus 0,5 Prozent, jetzt sind es plus 1,5 Prozent – und womöglich bald 2 oder 3 Prozent. „Das führt für die Notenbanken zu negativen Zinserträgen – und aufgrund des Volumens der Anleihekäufe haben auch die Zinsverluste einen erheblichen Umfang.“

Bei der amerikanischen Notenbank Fed ist das Woche für Woche zu beobachten. „Die Ausschüttung von Überschüssen an das Finanzministerium ist seit Ende September weit unter null gesunken“, sagt Rieger. Nach den Regeln in Amerika werden zwar keine umgekehrten Zahlungen vom Finanzministerium an die Notenbank fällig. Die Überweisungen der Fed an den Staatshaushalt würden aber voraussichtlich für mindestens drei Jahre ausgesetzt.

Besonders stark seien die Auswirkungen des Phänomens schon in Großbritannien, sagt Rieger. Dort habe die Notenbank bei den Anleihekäufen mit einer Zweckgesellschaft gearbeitet. Bislang erhielt das Finanzministerium regelmäßig Ausschüttungen. „Dort kehrt sich das um, für die nächste Zeit ist vierteljährlich mit umgekehrten Zahlungen, vom Schatzamt an die Bank of England, also vom Staatshaushalt an die Notenbank, zu rechnen.“

Im aktuellen Haushaltsjahr sollen sich diese Zahlungen schon auf mehr als 11 Milliarden Pfund belaufen. Das sei mit ein Grund für die Turbulenzen in Großbritannien zuletzt gewesen.

Gewinnwarnungen an die Finanzminister

„Bei der Europäischen Zentralbank werden ähnliche Verluste auftreten“, sagt Rieger. „Sie wollte den Staaten helfen und hat vor allem während der Pandemie viele Anleihen aufgekauft, obwohl deren Renditen sehr niedrig waren.“ Bezahlt habe sie die Anleihen mit selbst geschaffenem Geld: Sie habe den Banken den Gegenwert der Anleihen auf ihren Zentralbankkonten gutgeschrieben. Bis Juli sei der Zins für solche Einlagen negativ gewesen, die EZB habe an der Finanzierung verdient. Mittlerweile musste die EZB ihre Leitzinsen wegen der Inflation anheben – und im nächsten Jahr dürften die Finanzierungskosten weiter steigen.

Die Masse der Verluste falle bei den nationalen Notenbanken der einzelnen Eurostaaten an. Es sei unterschiedlich, inwieweit die einzelnen Notenbanken Rückstellungen dafür gebildet hätten, sagt Rieger: „Es ist damit zu rechnen, dass auch im Euroraum die Zahlungen der Notenbanken an die Finanzministerien jetzt weitgehend versiegen werden – soweit das nicht schon passiert ist.“

Einige Notenbanken hätten ihre Finanzminister darüber informiert, die entsprechenden Mitteilungen könne man als eine Art Gewinnwarnung bezeichnen: „Das ist etwa gerade in den Niederlanden und Belgien passiert“, sagt Rieger.

Die Schwierigkeiten der Zentralbanken lägen im Kern darin, dass sie den Kauf der Anleihen nicht fristenkongruent finanziert hätten, sondern mit variablen Zinsen. „Was bei den Notenbanken geschehen ist, könnte man einen ,Fixed-to-Floating-Swap’ nennen“, sagt der Anleihenspezialist. Die Notenbanken hätten aus den fest verzinsen Staatsanleihen (fixed coupon) gleichsam in einem Tausch (swap) eine Art variabel verzinste Anleihe (floater) gemacht, nämlich Bankeinlagen, die zum jeweiligen EZB-Einlagensatz verzinst werden. Diesen könne die EZB selbst festlegen, sie müsse ihn wegen der Inflation aber anheben. „In Zeiten mit steigenden Zinsen ist das für die Notenbanken tendenziell ein Verlustgeschäft.“

Der nächste Schritt für die Notenbanken sei nun der Abbau der Anleihebestände. Die Bank of England verkaufe schon Anleihen vor Laufzeitende und müsse zum Teil hohe Verluste realisieren. Die Fed und die EZB hätten bisher nicht gesagt, dass sie Anleihen auch vor Fälligkeit abstoßen wollten, sagt Rieger: „Wenn sie diese bis zur Endfälligkeit halten, entstehen nicht noch einmal zusätzliche Verluste – sondern lediglich während der Laufzeit durch eine Rendite unterhalb der von der Notenbank zu zahlenden Zinsen auf die Bankeinlagen auf der anderen Seite der Notenbankbilanz.“