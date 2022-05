Zinswende : Erste Banken lockern die Negativzinsen

Aktualisiert am

So ganz viel haben Verbraucher bisher nicht von der Zinswende. Sie müssen mehr Bauzinsen zahlen, die Kosten für Ratenkredite steigen – aber fürs Ersparte gibt es so wenig wie ehedem. Doch bei den ärgerlichen Negativzinsen fürs Girokonto gibt es offenbar Bewegung.

Die Zinswende hat begonnen - aber so ganz viel haben die meisten Verbraucher davon bislang noch nicht. Im Gegenteil: Was sich bis jetzt vor allem abzeichnet, ist: Diejenigen Zinsen, die Verbraucher zahlen müssen, steigen, aber diejenigen, die sie bekommen, weisen ein erstaunliches Beharrungsvermögen auf ihren Tiefständen auf.

Die Bauzinsen beispielsweise sind seit Jahresbeginn um gut 1,6 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent gestiegen, wie der Kreditvermittler Interhyp berichtet. „Blicken wir auf die vergangenen zehn Jahre zurück, so haben sich die Bauzinsen zu keinem Zeitpunkt so schnell so stark nach oben bewegt wie jetzt“, sagt Interhyp-Vorstandsmitglied Mirjam Mohr.

Auch die Zinsen für Ratenkredite, die all jene Leute berappen müssen, die sich eine Küche auf Pump gekauft haben, ihr Auto nach und nach abstottern oder kreditfinanziert im Urlaub waren, lassen schon erste Anzeichen für eine Zinswende erkennen. Max Herbst von der FMH-Finanzberatung berichtet immerhin von einem leichten Anstieg nach einer Ära der Abwärtsbewegung: Seit April seien die Zinsen für Ratenkredite auf 36 Monate um rund 20 Basispunkte auf 3,85 Prozent gestiegen.

Nur bei den Sparzinsen tut sich: praktisch nichts. Die Zinsen für Festgeld auf ein Jahr liegen laut FHM bei 0,9 Prozent. Da hängen sie schon seit geraumer Zeit fest. Und auch das sind eher noch die guten Konditionen: Bei vielen Banken gibt es fürs Ersparte selbst bei einer längeren Zinsbindung fast gar nichts.

Dabei sind die Kapitalmarktzinsen in Deutschland durchaus schon gestiegen. Erstmals seit fast sieben Jahren ist die Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit am Dienstag über die Marke von 1 Prozent geklettert. Noch Ende vorigen Jahres war sie negativ gewesen, wie lange Zeit in der Niedrigzinsphase.

An der Bundesanleihe hängen die Bauzinsen - deshalb ist bei denen die Zinswende schon sehr deutlich zu spüren. Die Sparzinsen dagegen hängen eher an den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) und an Angebot und Nachfrage des Ersparten bei den Banken.

Die EZB lässt immer mehr durchblicken, dass es im Juli eine erste Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte geben könnte. Gerade hat das noch mal EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel bekräftigt. Bei den langfristigen Zinsen, so heißt es zumindest am Kapitalmarkt, spürt man wohl auch diesseits des Atlantiks schon leichte Auswirkungen der ersten Zinsbewegung bei Amerikas Notenbank Federal Reserve.

Höhere Freibeträge ein „erster Schritt“ bei den Negativzinsen

Spannend wird, wie Deutschlands Banken mit den Negativzinsen umgehen, die sie von ihren Sparern verlangen, in der Regel von einem bestimmten Freibetrag an. Hier berichtet Horst Biallo vom gleichnamigen Verbraucherportal von ersten positiven Anzeichen: In Biallos außerordentlich umfangreichen Verzeichnis von Banken mit Negativzinsen sei zwar noch nicht zu beobachten, dass Banken ihre Negativzinsen ganz gestrichen hätten. Wohl aber zeichne sich ab, dass die Regelungen zu den Freibeträgen, die immer weiter gesunken waren, wieder etwas großzügiger werden könnten: „Das ist wohl der erste Schritt“, meint Biallo.