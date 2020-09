Zinsvergleich : Baukredite für unter 0,5 Prozent

Die Bauzinsen sind im September wieder niedriger als in den Sommermonaten. Das berichten verschiedene Baufinanzierer und Internetportale übereinstimmend. Nach einem Tiefstand mit dem Beginn des Shutdowns in Deutschland im März hatten die Zinsen für Hypothekenkredite in den Monaten April bis Juni wieder im Durchschnitt oberhalb von 0,75 Prozent für zehn Jahre Zinsbindung gelegen. Seither wurden Baukredite wieder etwas günstiger. „Die Zinsen für Kredite mit 20 Jahren Zinsbindung haben schon wieder die Tiefstände aus dem März erreicht“, sagte Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Sie lägen jetzt im Durchschnitt wieder bei 1,13 Prozent, wie am 11. März. Die Zinsen für Kredite mit zehn Jahren Zinsbindung hingegen lägen im Schnitt bei 0,67 Prozent (März: 0,62 Prozent), die für 15 Jahre bei 0,98 Prozent (März: 0,88 Prozent).

0,29 und 0,33 Prozent bei viel Eigenkapital

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Neuerdings ist es unter bestimmten, idealen Bedingungen wieder möglich, Baukredite für 10 Jahre zu einem Zinssatz von weniger als 0,5 Prozent im Jahr zu bekommen. Das berichtet das Kredit-Vermittlungsportal Interhyp. „Unter günstigen Bedingungen, etwa mit relativ viel Eigenkapital und einer hohen Tilgung sind Konditionen knapp unter 0,5 Prozent für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung aktuell durchaus möglich“, sagte eine Interhyp-Sprecherin.

Die FMH-Finanzberatung nennt einige Beispiele: Bei einem Kaufpreis von 600.000 Euro und einem Darlehen von 300.000 Euro, einer Zinsbindung auf zehn Jahre und einer sogenannten Volltilgung, also einer kompletten Rückzahlung des Darlehens innerhalb der Zinsbindung, komme man derzeit auf einen Effektivzins von 0,29 Prozent im Jahr. Oder ein anderes Beispiel: Bei einem Kaufpreis von 600.000 Euro, einem Darlehen von 300.000 Euro und einer Zinsbindung auf zehn Jahre sowie 3 Prozent Tilgung komme man auf einen Effektivzins von 0,33 Prozent im Jahr.

In diesen Fällen mit sehr günstigen Umständen sei der Tiefstand aus dem März noch nicht ganz wieder erreicht, hier habe es damals auch schon Zinssätze von 0,02 Prozent für Volltilgerdarlehen auf 10 Jahre gegeben, sagte Herbst. Das war also nicht mehr ganz weit von der Nullgrenze entfernt. Damals gab es schon Debatten, ob die Banken ein Absinken der Bauzinsen ins Negative zulassen würden und somit Verbraucher bald damit rechnen könnten, bei der Aufnahme eines Baukredits gleichsam noch Geld geschenkt zu bekommen. Dazu kam es bislang aber nicht.

Die Geldpolitik spielt eine Rolle

Woran liegt es, dass die Bauzinsen nun wieder gesunken sind? Die Faktoren, die auf die Bauzinsen einwirken, sind vielfältig. „Die lockere Geldpolitik spielt sicher eine Rolle“, meinte Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Berenberg. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe ihre Geldpolitik zwar nicht weiter gelockert. Aber die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) habe angekündigt, ihre Zinsen noch länger niedrig zu halten, als sie es vorher ohnehin beabsichtigt hatte. „Der Strategieschwenk der Fed hin zu einer Geldpolitik, die bewusst etwas mehr Inflation in Kauf nehmen möchte, strahlt auch auf die Märkte bei uns aus“, meint Schmieding. Dazu komme am aktuellen Rand die Sorge vor einem konjunkturellen Rückschlag bei wieder steigenden Infektionszahlen in Europa. „Diese Sorge beflügelt die Nachfrage nach Anleihen, die vielfach als sicherer Hafen gesehen werden“, sagte der Hamburger Ökonom. „Damit sinken die Renditen für solche Anleihen und letztlich auch die Bauzinsen.“

In den nächsten Wochen dürften sich die Bauzinsen voraussichtlich weiter auf dem derzeitigen Niveau bewegen, meint Mirjam Mohr, Vorstandsmitglied bei Interhyp. Langfristig steige die Wahrscheinlichkeit höherer Zinsen jedoch – vor allem, wenn ein Impfstoff gefunden werde: „Auf Halbjahres- oder Jahressicht halten wir, abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, einen leichten Zinsanstieg für möglich.“ Zumindest vier der zehn von Interhyp befragten Kreditinstitute prognostizierten einen leichten Anstieg auf Jahressicht.