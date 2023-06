Am internationalen Anleihemarkt ist es interessant wie lange nicht. Nach den vielen Jahren der Niedrigzinsen sind die Zinsen inzwischen wieder auf Niveaus geklettert, die Anleihen im Vergleich zu Aktien in vielen Regionen der Welt wieder ein Stück wettbewerbsfähig gemacht haben. Das gilt natürlich nicht für jede Region: In Japan sind die Zinsen noch fast auf Null-Niveau, in China wurde der Leitzins für Ausleihungen über sieben Tage von der Zentralbank gerade auf 1,9 Prozent gesenkt – Tendenz gegen den allgemeinen Trend: weiter sinkend. Und in der Schweiz wirkt die Zentralbank mit ihrem Leitzins von derzeit 1,5 Prozent noch ganz am Anfang im Zinsaufwärtszyklus. Darauf deuten zu­mindest Aussagen von Notenbankchef Thomas Jordan vom vergangenen Wo­chenende hin. Sie werden von Anlegern weitgehend dahin interpretiert, dass in der Schweiz weitere Zinserhöhungen – über die von den Anlegern schon fest eingeplante Erhöhung in zwei Wochen hinaus – auf der Agenda stünden.

Als ausgemacht gilt auch, dass die Eu­ropäische Zentralbank an diesem Donnerstag ihre achte Leitzinserhöhung seit Sommer vergangenen Jahres vollziehen wird. Dadurch ist vor allen Dingen das kurze Laufzeitende für Anlagen attraktiv geworden. Bundesanleihen mit zwei Jahren Laufzeit werfen 2,9 Prozent ab, zehn Jahre laufende Anleihen nur 2,4 Prozent. Wer will sich da schon länger binden?

Vor der Schwierigkeit, Anleihekäufer gerade für längere Laufzeiten zu finden, steht derzeit vor allem der amerikanische Staat. Die US-Notenbank Federal Reserve hat zwar früher als die EZB mit ihren Leitzinserhöhungen begonnen, das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten ist grob gesprochen über das Spek­trum der Laufzeiten hinweg 1,5 Prozentpunkte hö­her als hierzulande. Doch die Zinskurve ist noch untypischer als für Bundesanleihen. Auch in den USA werfen länger laufende Staatsanleihen we­niger und nicht wie eigentlich üblich mehr Zinsen ab, und der untypische Zinsabstand ist sogar noch größer als hierzulande: Zwei Jahre laufende US- Staatsanleihen rentieren mit 4,6 Prozent, zehn Jahre laufende Staatsanleihen nur mit 3,7 Prozent. Als Gründe für diese untypische Zinskurve gelten Re­zessionsängste und erste Spekulationen auf Zinssenkungen. Wie auch immer man dazu steht: Kurz laufende Anleihen wirken attraktiver als länger laufende.

Ausgerechnet in diesem merkwürdigen Moment am US-Zinsmarkt kommt nun eine Flut von US-Staatsanleihen auf die Anleger zu. Während des Streits um die Schuldenobergrenze konnte das Fi­nanzministerium in Washington keine weiteren Anleihen begeben, entsprechend groß ist nun der staatliche Finanzierungsbedarf. Die Bank J.P. Morgan schätzt, dass der amerikanische Staat bis Ende September sage und schreibe 850 Milliarden Dollar neu am Kapitalmarkt mit Anleihen aufnehmen wird.

Als eine Gruppe von Investoren, die diese Anleihen kaufen könnten, gelten Geldmarktfonds. Denn sie schwimmen gerade in Geld, schließlich haben ame­rikanische Privatanleger sie angesichts wankender US-Regionalbanken wie Silicon Valley oder First Republic als sicheren Hort für ihr Geld entdeckt. Zwar ist der Einlagenabfluss aus dem US-Bankensystem seit dem Höhepunkt der Bankenkrise im Frühjahr abgeebbt, aber im­mer noch nicht zum Erliegen gekommen. Und die Geldverschiebungen gelten als weitreichend und dauerhaft.

Zwar sind nicht alle der fast 600 Milliarden Dollar, die seit Jahresanfang aus dem US-Bankensystem abgeflossen sind, in Geldmarktfonds angekommen, aber wohl ein Großteil. So stiegen deren verwaltete Kundenvermögen seit Jahresanfang auch dank Kursgewinnen um fast 650 Milliarden Dollar. Ob aber die Geldmarktfonds die Anleiheflut des US-Staates allein aufnehmen können, daran scheint nicht nur Finanzministerin Janet Yellen ihre Zweifel zu haben. Sie warnte jüngst vor höheren Finanzierungskosten des Staates und steigenden Risiken im Finanzsystem. Des einen Leid wäre auch hier des anderen Freud: Womöglich se­hen Anleger bald die fünf vor dem Komma auf einem Zinskupon, wenn der amerikanische Staat eine neue (kurz laufende) Anleihe verkaufen will und muss.