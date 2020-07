Commerzbank-Spitze gibt auf : Wird es eine Chefin?

Die Commerzbank steckt 150 Jahre nach ihrer Gründung und elfeinhalb Jahre nach Rettung durch den Staat in einer Führungskrise. Der Vorstandsvorsitzende Martin Zielke und der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann kündigten am Freitagabend überraschend an, ihre Posten aufzugeben. Sie zogen damit die Konsequenzen aus der fehlenden Akzeptanz ihrer Strategie bei Aktionären und einem nicht gestoppten Kursverfall der Aktie.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der zweitgrößte Aktionär, der Finanzinvestors Cerberus, hatte zuvor angesichts der niedrigen Gewinne der Commerzbank stärkere Einschnitte in die Belegschaft und das Filialnetz gefordert, als sie der Vorstand im September 2019 beschlossen hat. Auch der größte Aktionär, der deutsche Staat, ist erkennbar unzufrieden, auch wenn das Bundesfinanzministerium am Freitagabend die Rücktrittsankündigungen Zielkes und Schmittmanns „mit Bedauern“ zur Kenntnis nahm und beiden „ausdrücklich für ihr außerordentliches Engagement unter schwierigen Bedingungen“ dankte. Zugleich versicherte das Ministerium, der Bund sei „an einer starken und zukunftsfähigen Commerzbank interessiert“, weil sie eine zentrale Rolle für die Mittelstands- und Exportfinanzierung der deutschen Wirtschaft spiele. Die Commerzbank-Aktien, für die der Bund 5 Milliarden Euro gezahlt hat, sind heute nur noch 750 Millionen Euro wert.

Eklat nach Arbeitnehmerprotesten

Als Reaktion auf die Kritik der Aktionäre hatte der Vorstand am vergangenen Mittwoch eigentlich neue Pläne für einen schärferen Stellenabbau dem Aufsichtsrat vorstellen wollen. Statt des im September 2019 beschlossenen Wegfalls von 4300 der derzeit 40.000 Vollzeitstellen kursierten Spekulationen, dass bis zum Jahr 2023 zwischen 7000 bis 11.000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Doch nach Protesten der Arbeitnehmervertreter kam es zum Eklat: Der Vorsitzende Schmittmann sagte die Aufsichtsratssitzung ab. Nun trifft sich der Aufsichtsrat das nächste Mal am 8. Juli, aber aus einem anderen Grund: Er muss über Zielkes angebotenen Rücktritt entscheiden. Dass ihn das Kontrollgremium zum Weitermachen auffordert, ist nach Informationen der F.A.Z. unwahrscheinlich.

Offen scheint vielmehr nur, wann der 57 Jahre alte Zielke vom Vorstandsvorsitz abtritt. Ein Unterausschuss des Aufsichtsrats empfiehlt Zielkes Ausscheiden spätestens zum Jahresende 2020. Der Aufsichtsrat könnte aber schon am 8. Juli einen neuen Vorstandschef bestellen. Dafür böte sich von seiner Erfahrung der 56 Jahre alte Roland Boekhout an, der seit Jahresanfang 2020 Firmenkundenvorstand der Commerzbank ist und von 2010 bis 2017 Vorstandsvorsitzender der Bank ING Diba war. Auch die 50 Jahre alte Bettina Orlopp, die erst im Februar das Vorstandsressort „Finanzen“ übernommen hat, wird der Vorstandsvorsitz zugetraut. Falls der oder die neue Vorstandsvorsitzende aber von außerhalb kommen soll und nicht sofort verfügbar wäre, könnte Zielke noch etwas länger im Amt bleiben.

Zielke, zuvor Privatkundenvorstand, hat im Mai 2016 den damals zur Schweizer Bank UBS wechselnden Martin Blessing als Vorstandsvorsitzenden abgelöst. Seit April 2020 ist der Commerzbank-Chef auch Präsident des Bundesverbandes der privaten Banken. Als Zielke den Vorstandsvorsitz der Commerzbank übernahm, kostete ihre Aktie 7 Euro, am Freitag waren es kaum mehr als 4 Euro. Zwischenzeitlich hatte die Commerzbank-Aktie von der Aussicht auf eine Fusion mit der Deutschen Bank profitiert, die zum Bedauern Zielkes nach mehrwöchigen Verhandlungen im Frühjahr 2019 abgesagt wurde. Zielke wäre bei anderem Ausgang dem Vernehmen nach Aufsichtsratschef der fusionierten Bank geworden.

Anders als die Deutsche Bank, die nach der Absage der Fusion einen Umbau mit harten Einschnitten vollzog, brachte Zielkes neue Strategie „Commerzbank 5.0“ wenig Neues. Allerdings steckte er zur Enttäuschung der Aktionäre wegen der tiefen Zinsen niedrigere Gewinnziele. Im ersten Quartal 2020 arbeitete die Commerzbank sogar defizitär. „So erkennbar die strategischen Fortschritte sind, so unbefriedigend war und ist die finanzielle Performance der Bank. Und dafür trage ich als CEO die Verantwortung“, sagte Zielke zu seinem Rücktritt. „Ich möchte damit den Weg für einen Neuanfang freimachen. Die Bank braucht eine tiefgreifende Transformation und dafür einen neuen CEO, der vom Kapitalmarkt auch die notwendige Zeit für die Umsetzung einer Strategie bekommt.“

Beobachter fürchten allerdings, dass angesichts der unklaren Besetzung des Vorstandsvorsitzes in der Commerzbank zunächst wenig passieren wird. Dabei ließ auch Aufsichtsratschef Schmittmann am Freitag keinen Zweifel daran, dass sich dort vieles ändern muss. „Der Bank, dem Vorstandsteam und den Mitarbeitern stehen tiefgreifende Veränderungen bevor“, sagte er. Moderieren will Schmittmann diese Veränderungen nicht mehr. Schon am 3. August will er sein Mandat im Aufsichtsrat niederlegen, das er im Mai 2018 vom langjährigen Vorsitzenden Klaus-Peter Müller übernommen hat.

Für Schmittmann wird der Aufsichtsrat ein neues Mitglied bestellen. Ob der Finanzinvestor Cerberus zum Zuge kommen wird, der zwei Sitze im Aufsichtsrat gefordert hat, ist unklar. Unter den gegenwärtigen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird am ehesten Nicholas Teller zugetraut, den Vorsitz zu übernehmen. Der 61 Jahre alte Teller ist wie Schmittman ein früheres Vorstandsmitglied der Commerzbank.