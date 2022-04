Russischer Finanzmarkt : „Der Rubel hat den Status einer frei konvertierbaren Währung verloren“

Mit Kapitalkontrollen stützt Russlands Zentralbank den Rubel – und lässt ihn so stärker aussehen, als er ist. Düster hingegen ist die Lage am Aktienmarkt, was viele Anleger abschreckt.

Seit gut einem Monat wird an der Moskauer Börse wieder gehandelt, aber von Normalität ist noch längst keine Spur. Am 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, hatte der in Rubel denominierte Leitindex Moex etwa ein Drittel an Wert verloren. Kurz darauf entschied die Zen­tralbank, den Handel komplett auszusetzen. Ende März wurde zunächst mit einigen, dann allen Aktien wieder gehandelt. Es schien gut loszugehen, im Optimismus über den gefallenen Rubelkurs kauften Anleger insbesondere die Papiere von Exporteuren, zwei Wochen lang bewegte sich der Moex-Index aufwärts.

Anfang April aber wechselte die Stimmung, und die Kurse fielen wieder. Nun dümpelt der Moex-Index bei gut 2200 Punkten herum und ist damit nur noch ein Schatten der Höchststände im Herbst 2021, als er über 4100 Punkten lag. Im Vergleich mit den Tagen kurz vor Ausbruch des Krieges ist der Index immer noch mit fast 30 Prozent im Minus. Es könnte allerdings noch schlimmer sein – denn Ausländern bleibt es bis auf Weiteres verboten, ihre Aktien an der Moskauer Börse zu verkaufen.

„Viele Investoren haben sich daran gewöhnt“

Nicht nur die Unsicherheit über weitere Sanktionen und den Fortgang des Krieges schrecken Investoren ab, sondern auch der Mangel an Informationen über die Unternehmen. So müssen Banken wegen der westlichen Sanktionen keine Finanzberichte mehr veröffentlichen, und an der Börse gehandelte Firmen können selbst entscheiden, welche Daten sie preisgeben. Große Unternehmen wie der Düngemittelhersteller Fosagro und die Stahlproduzenten MMK, Sewerstal und NLMK haben im ersten Quartal keine Unternehmenszahlen mehr veröffentlicht. Die russische Investmentgesellschaft Aton schrieb kürzlich, die Prognosen von Reingewinn und anderer Zahlen russischer Unternehmen für dieses Jahr seien unverbindlich; es gebe noch keine Empfehlungen bestimmter Aktien.

Große Unsicherheit besteht auch über das weitere Vorgehen gegenüber ausländischen Anlegern. Alexandr Kudrin, Analyst bei Aton, sagte dem Wirtschaftsportal „The Bell“, etwa 50 Prozent der im freien Handel befindlichen russischen Aktien würden von Ausländern gehalten. Sollte das Verkaufsverbot gegen sie aufgehoben werden, dürfte der Markt noch einmal erheblich einbrechen. Der F.A.Z. gegenüber wollte Aton, anders als früher, die Lage auf dem russischen Aktienmarkt nicht kommentieren – zwei in Russland tätige Banken, deren Analysten früher regelmäßig Kommentare abgaben, ließen Anfragen nun ebenfalls unbeantwortet.

Auch die Entscheidung etlicher Firmen, auf Dividendenzahlungen zu verzichten, schreckt Anleger ab. „Viele Investoren haben sich daran gewöhnt, die Aktien russischer Unternehmen wegen der Dividenden zu kaufen“, sagte der Analyst Oleg Syrowatkin von der Bank Otkritie der Zeitung „Kommersant“; diese Investitionsidee werde nun hinfällig.

Schneller als der Aktienmarkt schien sich die russische Währung zu erholen. Kurz nach Russlands Überfall auf das Nachbarland, Anfang März, waren für einen Dollar zwischenzeitlich rund 120 Rubel zu zahlen; inzwischen sind es wieder etwa 74 Rubel je Dollar und damit nur noch so viel wie zu Jahresbeginn, als noch kaum jemand mit einem Krieg rechnete. Doch ist diese Entwicklung künstlich herbeigeführt: Ende Februar riss die Zentralbank nicht nur den Leitzins von 9,5 auf 20 Prozent hoch, sondern führte auch eine Reihe von Kapitalkontrollen ein. Exporteure wurden verpflichtet, 80 Prozent ihrer Fremdwährungsumsätze in Rubel umzuwandeln. Zudem verbot die Notenbank, mehr als 10.000 Dollar ins Ausland zu überweisen sowie den Verkauf von Fremdwährung an Privatkunden durch Banken. Sparer durften maximal 10.000 Dollar von ihren Valutakonten abheben, alles darüber hinaus bekamen sie in Rubel ausgezahlt. An der Börse mussten für den Ankauf von Dollar hohe Gebühren gezahlt werden.

Der Rubel habe seinen Status als frei konvertierbare Währung mit dem Beginn der „Spezialmilitäroperation“ eingebüßt, sagte der Vorsitzende des Rechnungshofs, Alexej Kudrin, Mitte April. Dass die russischen Exporte auf hohem Niveau blieben, während die Importe drastisch zurückgingen, stärkte den Rubel zusätzlich – da Importe üblicherweise in Fremdwährung bezahlt werden, sank die Nachfrage nach Dollar.

Mittlerweile hat die Zentralbank zwar einige Maßnahmen zurückgenommen oder entschärft – so dürfen Banken wieder Dollar an russische Bürger verkaufen, aber nur solche, die sie seit dem 9. April eingenommen haben –, und auch an der Börse ist keine Kommission mehr beim Währungskauf zu entrichten. Der Leitzins liegt nun wieder bei 17 statt 20 Prozent. Es wird erwartet, dass die Lockerungen den Rubel in nächster Zeit wieder schwächen. Analysten der Sberbank rechnen für das Gesamtjahr mit einem durchschnittlichen Kurs von etwa 100 Rubel je Dollar, da anzunehmen sei, dass die Importe wieder zunehmen und damit auch die Devisennachfrage steigt. Sie weisen außerdem darauf hin, dass auch die hohe Inflation, die derzeit bei gut 17,4 Prozent liegt, den Rubel in Bedrängnis bringen dürfte.

Zwar hatte sich die Teuerung zuletzt deutlich verlangsamt, was Analysten der Raiffeisenbank mit einem Rückgang der Verbraucheraktivität nach einer „Schockwelle“ Mitte Februar erklärten. Damals hatten viele Russen aus Angst vor Preissteigerungen und Produktknappheit Arznei- und Lebensmittel in großen Mengen gekauft. Inzwischen verbilligen sich Medikamente und sogar der zwischenzeitlich ausverkaufte Zucker wieder. Allerdings gehen Fachleute davon aus, dass die Teuerung in den nächsten Monaten wieder anzieht – wenn die Lagerbestände, die jetzt noch verkauft werden, zu Ende gehen und wegen fehlender ausländischer Bestandteile kein Nachschub mehr kommt.