Zahlungsausfälle : Turbulenzen am Anleihemarkt

Mittelständische Unternehmen in Deutschland sind aktuell in keiner beneidenswerten Situation. Von „Pulverdampf“ sprach unlängst der Verband der Vereine Creditreform. Die Stimmung sei schlecht, seit fast drei Jahren befindet sich der Mittelstand in einer Ausnahmesituation bisher ungekannten Ausmaßes. Jedes dritte Unternehmen meldete einen Rückgang der Erträge, nach jedem fünften im Vorjahr, eine weitere Verschlechterung drohe. Die Eigenkapitalquoten stünden unter Druck.

Dies ist nicht gerade das beste Umfeld für Anleihen aus dem Mittelstand. Das durchschnittliche Kursminus im sogenannten Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen-Fonds der Gesellschaft KFM beträgt über die vergangenen zwölf Monate gut 25 Prozent. Das ist mehr als etwa das Minus des Index Euro High Yield für Hochzinsanleihen von 15 Prozent. Auch der Index für Anleihen schwächster Bonität (C) ist mit knapp 18 Prozent deutlich weniger gefallen.