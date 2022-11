Immobilienbesitz : Zahlen Sie auch bald mehr Grundsteuer?

Das Entsetzen des Ehepaares aus der Nähe von Münster war groß, als die Post vom Finanzamt kam. „Grundsteuerwertbescheid“ stand darauf. Der Inhalt könnte teuer werden. Denn er gibt an, welchen Wert der Fiskus für die Immobilie und das Grundstück des Ehepaares künftig ansetzt. Er ist Grundlage für die Höhe der reformierten Grundsteuer, die jeder Immobilienbesitzer von 2025 an zahlen muss. In dem Schreiben liegt der Wert für das Zweifamilienhaus in Westfalen nun neunmal so hoch wie bisher: Aus bisher 34.000 Euro wurden 308.000 Euro.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das heißt nun noch nicht, dass sich auch die Grundsteuer verneunfachen wird. Denn der Grundsteuerwert wird noch mit einer Messzahl und dem Hebesatz der Kommune multipliziert, und die Hoffnung ist, dass die Hebesätze gegenüber dem heutigen Niveau sinken. Aber erstens ist nicht sicher, ob sie weit genug reduziert werden, um Mehrbelastungen zu vermeiden, und zweitens wird es auf jeden Fall Verlierer geben, die deutlich mehr als bisher zahlen müssen. Betroffen sind vor allem die Immobilienbesitzer in guten Lagen, mit großen Grundstücken und teilweise die mit älteren Gebäuden. Nur insgesamt soll das Grundsteueraufkommen nicht steigen. Die durchschnittliche Grundsteuer liegt bei etwa 340 Euro im Jahr. Sie fließt den Kommunen zu.

Die Bewertungen der Immobilien steigen kräftig

So wie dem Ehepaar ergeht es derzeit vielen Haus- und Wohnungseigentümern. Seit Juli mussten sie eine Grundsteuererklärung abgeben und dabei unter anderem Angaben zur Fläche und der Nutzung machen. Bis Ende Oktober hatten sie ursprünglich Zeit dafür, gerade wurde die Frist bis Ende Januar verlängert. Im August wurden dann auf dieser Basis die ersten Grundsteuerwertbescheide verschickt, mittlerweile sind es schon mehrere Hunderttausend. Am Ende werden es viele Millionen sein, denn jede Immobilie in Deutschland muss neu bewertet werden.

Das ist Folge der Grundsteuerreform, die ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig gemacht hat. Es hat teilweise eklatante Ungerechtigkeiten in der bisherigen Berechnung der Grundsteuer festgestellt. Denn sie basiert bisher auf Bodenwerten von 1964 (Westdeutschland) oder sogar 1935 (Ostdeutschland), die teilweise fortgeschrieben, aber nie vollständig neu ermittelt wurden.

Es ist daher nicht überraschend, dass die neuen Grundsteuerwerte nun deutlich höher als früher liegen. Aber eine Verneunfachung weckt natürlich Ängste über eine künftig viel höhere Steuerbelastung. Genau werden es die Immobilienbesitzer im Laufe des Jahres 2024 wissen, dann haben die Kommunen ihre neuen, hoffentlich gesenkten Hebesätze festgelegt und die Grundsteuerbescheide verschickt. Dort steht dann die Höhe der neuen Grundsteuer drin, die von 2025 an bezahlt werden muss.

Bodenrichtwert und Flächen sind entscheidend

Wer einen kräftigen Anstieg vermeiden will, sollte sich die jetzt versandten Wertbescheide genauer ansehen. Denn sind dort Fehler passiert, müssen sie innerhalb der vier Wochen nach Zugang korrigiert werden. Danach werden die Schreiben rechtsverbindlich. In ihnen stehen alle Angaben, die in die Berechnung eingeflossen sind. Abweichungen im Vergleich zur Erklärung sollten dann mit einem Einspruch korrigiert werden.

Besonders wichtige Kenngrößen sind dabei der Bodenrichtwert, also der Grundstückswert, und die angesetzten Flächen. Denn je höher der Wert und je größer die Fläche, desto teurer wird nachher die Grundsteuer. Fallen dem Steuerpflichtigen eigene Fehler auf, etwa eine zu hoch angegebene Wohn- oder Grundstücksfläche, kann er die über eine Fehlerkorrektur anpassen, wenn sie den Wert um mindestens 15.000 Euro verändern.

Fehler des Finanzamtes scheinen in den ersten Bescheiden so gut wie keine aufgetreten zu sein. Einen Grund für einen Einspruch gibt es demnach nicht. Das bestätigen sowohl Steuerberater als auch der Eigentümerverband Haus & Grund und der Bund der Steuerzahler auf Nachfragen der F.A.S. „Die von uns geprüften Grundsteuerbescheide entsprachen den eingereichten Erklärungen“, sagt zum Beispiel Jürgen Lindauer, Steuerexperte von KPMG. Und Heinrich Fleischer vom Konkurrenten EY sieht es genauso.