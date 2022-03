Yngve Slyngstad : Ein Star-Investor soll Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden

Kurz vor seinem Ausscheiden holt Paul Achleitner noch einen echten Star-Investor in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Was sich die Bank von dem früheren Chef des norwegischen Staatsfonds verspricht.

Yngve Slyngstad war über viele Jahre einer der mächtigsten Investoren der Welt. Als Chef des Norwegischen Staatsfonds verwaltete er ein Vermögen von umgerechnet rund einer Billion Euro. Der Fonds, den Slyngstad von 2008 bis 2020 leitete, gilt als der größte Aktionär der Welt, beteiligt an mehr als 9000 Unternehmen rund um den Globus. Nun soll er in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt werden, wie das Institut am Freitag mitteilte. Auf der nächsten Hauptversammlung am 19. Mai sollen die Aktionäre ihn wählen. Im Kontrollgremium der Bank soll er dann den früheren Google-Manager Gerhard Eschelbeck ersetzen, der nach Ablauf seiner fünfjährigen Amtszeit nicht für eine Wiederwahl kandidieren wird.

Die Deutsche Bank erhofft sich von dem 59 Jahre alten Slyngstad vor allem Impulse für die Verbesserung der Nachhaltigkeit und beim Wandel der Industriekunden hin zu mehr Klimafreundlichkeit. „Wir werden von seinem Netzwerk in der Finanzbranche weltweit ebenso profitieren wie von seiner umfassenden Erfahrung als einer der Pioniere nachhaltiger Investitionen sowie von seinem Fokus auf die aktuellen klima- und energiepolitischen Themen“, sagte Mayree Clark, die Vorsitzende des Nominierungsausschusses im Ausichtsrat. Slyngstad sagte: „Die Deutsche Bank spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft der europäischen Finanzindustrie und dafür, den Übergang zu einer nachhaltigen und CO2-neutralen Wirtschaft zu finanzieren.“

Wechsel an der Aufsichtsratsspitze

Mit Slyngstad gewinnt der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner kurz vor seinem Abgang im Mai noch einmal einen an den Finanzmärkten hoch angesehen Manager für das Kontrollgremium der Bank. Er selbst sagte, dass er mit der Personalie seinem Ansatz treu bleibe, „höchst kompetente Kräfte in einem vielfältigen Aufsichtsrat zusammenzubringen, von dessen Expertise und Urteilsvermögen die Bank profitiert“. Achleitner wird den Aufsichtsratsvorsitz zur nächsten Hauptversammlung nach zehn Jahren niederlegen. Ihm soll der niederländische Finanzmanager Alexander Wynaendts nachfolgen.

Hatte die Bank den nun ausscheidenden Eschelbeck einst geholt, um die IT-Kompetenz in dem Aufsichtsgremium zu erhöhen, so gilt nun Wynaendts selbst als Fachmann für technische Fragen.

Zum Abschied ein Korruptionsskandal

Slyngstad hat den norwegischen Staatsfonds, der die Einnahmen des Landes aus seinen reichen Ölvorkommen für künftige Generationen mehren soll, erfolgreich geleitet und hatte dabei auch immer wieder mit hohen moralischen Ansprüchen an seine Investments für Aufsehen gesorgt. Erst ganz zum Schluss seiner Zeit dort brockte er sich und der Institution einen handfesten Korruptionsskandal ein. Wie eine norwegische Zeitung damals aufdeckte, hatte sich Slyngstad im Jahr 2019 gemeinsam mit mehreren anderen Größen aus Norwegens Politik und Wirtschaft von dem Hedgefondsmanager Nicolai Tangen auf eine Konferenz im amerikanischen Philadelphia einladen lassen – samt Sting-Konzert und Rückflug im Privatjet. Besonders pikant an der Sache: Tangen wurde kurz darauf zum Nachfolger von Slyngstad ernannt und führt heute den Staatsfonds.

Slyngstad stand Tangen zunächst noch als Berater zur Seite. Anfang dieses Monats wechselte er nach Angaben der Deutschen Bank zu der norwegischen Investmentgesellschaft Aker ASA. Dort leitet er den neu geschaffenen Geschäftsbereich Vermögensverwaltung, der sich in erster Linie auf Investitionen konzentriert, die mit Blick auf die Energiewende und den Klimawandel erforderlich sind.

Interessant ist die Personalie aber vielleicht auch noch in anderer Hinsicht. Slyngstad hat sich in seiner Karriere immer stark auf das Aktiengeschäft fokussiert. Auch der norwegische Staatsfonds setzt seit jeher stark auf Aktieninvestitionen. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte das Aktiengeschäft des Instituts im Rahmen seiner Sanierungskur fast komplett eingestellt. Im Markt wird schon länger spekuliert, ob die Bank sich auf Dauer so stark auf das Anleihegeschäft beschränken kann.