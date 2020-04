Xetra-Störung : Kritik an Börse nach stundenlangem Ausfall

Einen so langen Ausfall hat es an der deutschen Börse in der jüngeren Vergangenheit noch nicht gegeben. Fast viereinhalb Stunden lang ging auf den beiden wichtigsten Handelssystemen der Deutschen Börse, Xetra und Eurex, am Dienstag so gut wie nichts mehr. Von 9 Uhr bis 9.25 Uhr hatte der Leitindex Dax nach dem langen Osterwochenende gerade dazu angesetzt, sich weiter zu erholen. Von da an bewegte sich die „Kurve“ auf der großen Anzeigetafel im Frankfurter Handelssaal dann erst einmal seitwärts, der wichtigste deutsche Aktienindex Dax verharrte auf den bis dahin erreichten 10.675,93 Punkten.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Als der Handel wieder lief, setzte der Dax seinen vor den Osterfeiertagen eingeschlagenen Erholungskurs fort. Am späten Nachmittag stand das Börsenbarometer mit rund 2,3 Prozent ins Plus.

„Technische Störung“ hieß es lapidar von der Deutschen Börse, und dass man an der Behebung des Problems arbeite. Solche Störungen sind nicht so selten, aber in der Regel sind die Probleme nach spätestens einer Stunde wieder behoben. Auch der Handel an den Börsen in Wien, Prag, Budapest, Zagreb, Ljubljana, Sofia und Malta sei betroffen, da diese Börsen ebenfalls das Handelssystem der Deutschen Börse nutzen.

Glücklicher Zufall

Die Reaktionen von Handelsteilnehmern fielen gemischt aus. Deutliche Kritik an der Deutschen Börse äußerte auf Anfrage der F.A.Z. Benjardin Gärtner, der Leiter des Portfoliomanagements Aktien bei der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, der Union Investment: „Die technischen Probleme und die Beeinträchtigungen sind unerfreulich“, sagte er. „Ein reibungsloser Handel ist für uns zu jeder Zeit von hoher Bedeutung. Wir können heute froh sein, dass die ganz große Unruhe an den Börsen der letzten Wochen mit der hohen Volatilität bei Aktien hinter uns liegt.“ Dadurch habe die Störung nur unwesentliche Auswirkungen gehabt.

Ähnlich klang das bei Eric Böss, der bei Allianz Global Investors den globalen Handel leitet und der ebenfalls auf den vergleichsweise ruhigen Handelsverlauf verwies: „Die noch offenen Märkte inklusive der amerikanischen Termingeschäfte zeigten kaum Bewegung und wir waren daher nicht gezwungen, bei extrem dünner Liquidität zu handeln.“ Die Orders vom Vormittag seien dann einfach am Nachmittag abgearbeitet worden. Auch Böss verwies aber darauf, dass das an vielen der vergangenen Handelstage ganz anders hätte aussehen können: „Es war also ein glücklicher Zufall, dass der Ausfall nicht an einem Tag mit der aktuell üblichen Volatilität stattfand.“

Es dauerte bis 13.20 Uhr, bis die Deutsche Börse Entwarnung geben und die Handelsteilnehmer auf den Neustart der Systeme um 13.50 Uhr vorbereiten konnte. Auch hier blieb die Begründung aber vage: Das Problem sei im Handelssystem T7 angefallen, über das sowohl Xetra als auch Eurex laufen. „Ein Fehler in der internen Kommunikation des Handelssystems löste das Problem aus.“ Der Dax startete dann mit 35 Punkten über dem Niveau, auf dem er steckengeblieben war. Waren an den vergangenen Handelstagen jeweils um die 1 Millionen Transaktionen über Xetra gelaufen, so waren es bis zum Nachmittag wegen der langen Unterbrechung nur rund 240.000 gewesen.

Schaden schwer nachweisbar

Muss ein Aktionär eine solche Handelsunterbrechung einfach so hinnehmen? Schließlich können an Tagen mit hoher Volatilität rasch hohe Verluste entstehen, wenn man nicht zum gewünschten Zeitpunkt verkaufen kann. Aktionärsschützer Klaus Niedung von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sieht grundsätzlich ein Recht auf Schadensersatz, wenn die Börse einfach nur auf eine technische Störung verweise.

Für Kleinaktionäre sei es aber kaum nachweisbar, wie genau der konkrete Schaden aussehe und dass er tatsächlich aufgrund des Handelsausfalls entstanden sei. Der Aufwand wäre aufgrund der niedrigen in Frage stehende Summen zu hoch. Große institutionelle Anleger würden allerdings schon auch mal klagen, wenn solche Handelsunterbrechungen aufträten.