WTI im Minus : Hebel-Zertifikate auf den Ölpreis verfallen

Der historische Einbruch der Ölpreise Anfang der Woche, teils sogar bis weit in den negativen Bereich, dürfte wohl selbst für viele erfahrene Zertifikate-Anleger eine Spur zu heftig gewesen sein. Wer gehebelte Zertifikate kauft, geht in der Regel ganz bewusst hohe Risiken ein. Der Gewinn oder Verlust solcher Anlagen fällt je nach Stärke des Hebels deutlich höher aus als die Kursschwankung des Basiswertes. Wie wirkt sich das auf Käufer von strukturierten Wertpapieren aus, deren Basiswert der Ölmarkt ist?

Auf den ersten Blick könnte man ein wahres Blutbad erwarten, schließlich dürften viele Anleger angesichts des schon in den Wochen zuvor deutlich gesunkenen Ölpreises auf steigende Notierungen gesetzt haben. Das Abrutschen der amerikanischen WTI-Kurse für Öllieferungen im Mai in den negativen Bereich dürfte sämtliche Barrieren durchbrochen haben, die bei Hebelzertifikaten zum plötzlichen Verfall (Knock-out) und damit zum Totalverlust führen können.

Selbst automatische Verkaufsaufträge, die bei fallenden Kursen Verluste eingrenzen oder verhindern sollen (Stop-loss) dürften angesichts des steilen Absturzes oft nicht mehr schnell genug gegriffen haben. Doch fragt man wichtige Emittenten von Ölzertifikaten, ergibt sich ein differenzierteres Bild.

Rettender Wechsel in den nächsten Monat

„Bei uns hat es nicht viele Knock-outs gegeben“, sagt Heiko Geiger, der Verantwortliche für die europäische Zertifikate-Plattform von Vontobel. Das liege daran, dass sich der scharfe Ölpreiseinbruch bis in den negativen Bereich auf den im Mai fälligen Future-Kontrakt bezogen hat. Die meisten Knock-Out-Produkte ohne Laufzeitbegrenzung wurden jedoch bereits in der Vorwoche in den nächstfälligen Juni-Kontrakt gerollt, dessen Einbruch weniger dramatisch ausfiel.

Laut Zertifikate-Fachmann Geiger nutzen vor allem Privatanleger diese Zertifikate, um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Knock-out-Produkte ohne Laufzeitbegrenzung rollieren in der Regel, wechseln also Monat für Monat in den nächsten Ölkontrakt. „Von dem massiven Preissturz im Mai-Kontrakt waren daher vornehmlich institutionelle Marktteilnehmer betroffen, die in diesen bis kurz vor Fälligkeit noch investiert waren“, so Geiger.

Ähnliches berichtet Kemal Bagci von der Bank BNP Paribas. „Unsere Anleger haben den dramatischen Verfall des Mai-Kontrakts nicht mitgemacht, da Zertifikate mit endloser Laufzeit Monat für Monat rollieren“, sagt der Zertifikate-Profi. „Der Mai-Kontrakt wurde schon vergangene Woche regulär durch den Juni-Kontrakt abgelöst.“ Und die Öl-Zertifikate mit Laufzeitbegrenzung von BNP Paribas beziehen sich auf Terminkontrakte, die sich jeweils mit der Produktlaufzeit decken und noch deutlich höher notieren als früher fällige Kontrakte.

Bei stark gehebelten Produkten seien allerdings die Puffer auch hier schnell aufgebraucht. „Anleger, die auf steigende Ölpreise gesetzt haben, dürften also häufig ausgeknockt worden sein“, sagt Bagci. BNP Paribas hat etwa 3000 aktuelle Öl-Wertpapiere im Angebot. Besonders stark gewachsen sei in den vergangenen vier bis acht Wochen die Nachfrage nach Öl-ETCs, die den Ölpreis eins zu eins abbilden, also ohne Hebel.

Profiteure der Krise

Aus der Perspektive von Zertifikate-Käufern sind Kurseinbrüche nicht unbedingt negative Ereignisse. Denn ein wichtiger Aspekt dieser Wertpapiere besteht darin, dass Privatanleger mit ihnen auch auf fallende Kurse setzen können. Das zeigte sich zuletzt an dem prominenten Fall eines Commerzbank-Vorstands, der privat hohe Gewinne mit Optionsscheinen auf die Aktienindizes Dax und S&P 500 erzielte, weil Börsen kurz darauf wegen der Corona-Krise abstürzten. Der Manager soll die Papiere gekauft haben, um andere Positionen in seinem Depot abzusichern. Den über das abgesicherte Risiko hinausgehenden Gewinn spendete er übrigens brav.

Auch im Öl-Segment des Zertifikatemarktes dürfte es daher Gewinner unter den Privatanlegern geben. Was dem einzelnen davon unter dem Strich bleibt, hängt davon ab, wie sich die anderen Positionen im Depot entwickelt haben. Nun waren die Kursbewegungen etwa am Aktienmarkt heftig, wohl aber nicht so steil wie am Ölmarkt. Daher könnten die hochriskante Strategien tatsächlich aufgegangen sein.

Dass Liebhaber von gehebelten Zertifikaten nicht zwingend Zocker sind, sagt zumindest eine Untersuchung der Wirtschaftswissenschaftler Lutz Johanning und Steffen Meyer im Auftrag des Deutschen Derivate Verbands DDV. Laut ihrer Schätzung setzen etwa 400.000 erfahrene Privatanleger Hebelprodukte ein. Mehr als zwei Drittel der Käufer nutzen demnach diese Wertpapiere, um sich gegen Verluste abzusichern und ihr Depot vor Kursschwankungen zu schützen.