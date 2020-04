Bizarrer Preisverfall : Die verflixte Sache mit dem Ölpreis

Warum fällt der Preis für amerikanisches Öl blitzschnell tief in den negativen Bereich? Und wieso haben Autofahrer in Deutschland davon nichts? Erklärung eines ungewöhnlichen Phänomens.

An den Finanzmärkten passiert selten etwas zum allerersten Mal. Am Montag war das anders. Als der Preis für das amerikanische Leichtöl WTI mit Liefertermin im Mai gegen 20 Uhr hiesiger Zeit zuerst in den negativen Bereich und dann innerhalb von 30 Minuten bis auf minus 40 Dollar fiel, rieben sich auch alte Finanzmarkthasen die Augen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Öl so niedrig handelt“, erklärte Neil Wilson vom Finanzdienstleister Markets.com. Am Dienstagmorgen hatte sich die Lage zunächst beruhigt. Der Preis des Terminkontrakts fiel aber später wieder in den negativen Bereich - aktuell minus 4,50 Dollar.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ölangebot und Ölnachfrage klaffen derzeit stark auseinander. Während die Nachfrage durch die Corona-Pandemie stark gesunken ist, wächst das Rohölangebot weiter. Denn einmal angebohrte Ölquellen lassen sich nicht mehr so leicht stilllegen, eher schon die Schieferölproduktion.

Der Blick auf die Entwicklung des Preise für WTI zur Lieferung im Mai täuscht indes, dieser Kontrakt ist wirklich eine Ausnahme zum jetzigen Zeitpunkt. Zur Lieferung im Juni sank der Preis zwar ebenfalls stark, aber ein Minus von 20 Prozent bewegt sich im Rahmen. Der Preis für im Dezember geliefertes Öl fiel nur um rund 5 Prozent in der Spitze und beträgt derzeit 32 Dollar je Fass (159 Liter). Und der aktuelle Preis für Nordseeöl der Marke Brent fiel um 9 Prozent bis auf 25,20 Dollar, was noch nicht einmal der tiefste Stand des Monats ist.

Doch wie konnte es überhaupt zu so einer Situation kommen, die zunächst völlig irrational erscheint? Zunächst muss man verstehen, dass Rohstoffe stets auf Termin gehandelt werden. Das bedeutet, es wird jetzt ein Preis vereinbart, das Geschäft wird aber erst später abgewickelt. Für beide Marktseiten ist das von Vorteil: Der Preis ist weniger von den aktuellen Bedingungen abhängig und schwankt weniger stark.

Der Terminmarkt und der Markt für physische Rohstoffe haben sich indes entkoppelt und viel ist reines Finanzgeschäft, die Ware soll also nie geliefert werden. Die Marktteilnehmer behelfen sich damit, dass sie - wenn sie ihre Positionen halten wollen - von einem Liefertermin auf den nächsten springen, in der Fachsprache „rollen“. Am heutigen Dienstag läuft nun der Mai-Kontrakt aus, Montag war also der letzte Termin, um zu „rollen“.

Unendlich hohe Lagerkosten

Die Preisstruktur über die Liefertermine wird wesentlich von den Lagerkosten beeinflusst. Denn wenn etwa der Preis für Lieferung im Mai gegenüber Juni vergleichsweise niedrig ist, wäre es von Vorteil, jetzt Öl zu kaufen, einzulagern und im Juni zu liefern. Das Problem am Montag aber war, dass zumindest die akute Sorge bestand, die Lagerkapazitäten könnten nicht ausreichen. Seit Ende Februar sind in den Vereinigten Staaten die Lagerbestände am wichtigen Auslieferungsort Cushing um fast 50 Prozent gestiegen.

Wenn nun keine Lagerkapazitäten zur Verfügung stehen, steigen die Lagerkosten mathematisch gesprochen gegen unendlich. Es gilt daher, den aktuellen Kontrakt (also zum nächsten Liefertermin) irgendwie abzustoßen. Jedoch haben potentielle Käufer das gleiche Problem. Selbst wenn sie Öl zur Lieferung annehmen würden - wo sollten sie es lagern?

Je mehr diese Einschätzung um sich greift, desto weniger Käufer und mehr Verkäufer gibt es. Niemand will den Kontrakt mehr haben, der Preis fällt. Man kann sich das im Grunde vorstellen wie in älteren Börsenfilmen, wenn die wertlosen Optionsscheine auf dem Parkett liegen. Der WTI-Kontrakt ist auch kein reines Finanzprodukt - er sieht die tatsächliche Lieferung zum Laufzeitende vor.