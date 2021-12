Neuer Bundesbankpräsident : Worin Nagels Chance besteht

Joachim Nagel ist eine nachvollziehbare Wahl als Nachfolger Jens Weidmanns in der Präsidentschaft der Deutschen Bundesbank. In einer Zeit, in der in anderen Ländern zu­nehmend frühere Regierungsmitglieder an die Spitze formal unabhän­giger Zentralbanken berufen wer­den, rückt er als ein Mann an die Spitze, der viele Jahre in führenden Positionen in der Bundesbank ge­arbeitet hat und zuletzt für die Bank für Inter­nationalen Zahlungsausgleich ­ – die „Bank der Zentralbanken“ ­ – tätig ge­wesen ist.

Der promovierte Ökonom kennt sich in Theorie und Praxis mit Geldpolitik gut aus; zudem ist er mit dem in der Bundesbank heimischen Denken vertraut. Eine Mitgliedschaft in der SPD steht mit stabilitätspo­­li­tischen Überzeugungen in der Geldpolitik nicht zwingend in Widerspruch, wie allein die Erinnerung an den sozialdemokratischen Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl belegt.