Von Werkstattbindung bis Kasko : Worauf man bei der Autoversicherung achten sollte

Bis Ende November lassen sich viele Autopolicen kündigen. Was bedeutet das in vier Lebenssituationen? Vertreter von drei großen Versicherern beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo rohe Kräfte walten: Ein Lastwagen hat in Hamburg einen Personenkraftwagen eingequetscht. Bild: dpa

Dass bald in diesen Tagen wieder die Wechselsaison in der Autoversicherung beginnt, bekommen die meisten Verbraucher nebenbei mit. Einige Versicherer und Vergleichsportale geben einen Großteil ihres Werbebudgets in der Zeit bis zum 30. November aus. Denn wenn ein Vertrag – wie die meisten – zum Jahresende ausläuft, ist das bei einer einmonatigen Kündigungsfrist der letzte mögliche Termin, um auszusteigen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Mit drei Ausschließlichkeitsvertretern der größten Autoversicherer haben wir vier Lebenssituationen diskutiert und Ratschläge für Kunden gesammelt. Obwohl Huk-Coburg, Allianz und R+V unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, fielen die Antworten überraschend einheitlich aus.