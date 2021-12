Chancen 2022 : Die Checkliste für ­Kryptoanleger

Wenn jemand vor, sagen wir einmal, zehn Jahren behauptet hätte, die Sparkassen würden in den Handel mit Digitalwährungen einsteigen, hätte es wohl nur zwei Reaktionen gegeben: fragende Blicke, weil damals kaum jemand wusste, was Digitalwährungen eigentlich sind, und Kopfschütteln, weil es so weit außerhalb des Vorstellbaren lag, dass es dazu kommt. Doch die Sparkassen arbeiten an entsprechenden Angeboten für ihre Kunden, genauso wie die Commerzbank und auch die Volks- und Raiffeisenbanken. Digitalwährungen, so viel Prognose sei erlaubt, werden auch im kommenden Jahr nicht verschwinden. Immer mehr Investments fließen in Bitcoin, Ethereum und Co. Von großen Unternehmen wie Tesla und windigen Zockerbuden, die schnelle Geschäfte wittern. Superreiche stecken ihr Geld in sie, auch Banken und andere Finanzinstitute investieren ihr Geld. Auch immer mehr Otto Normalanleger stecken ihr Geld in Digitalwährungen oder überlegen, ob sie es machen sollten. Auf diese Dinge sollten Kryptoanleger oder die, die es werden wollen, für 2022 achten.

Soll ich in Kryptowährungen investieren?

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das kommt ganz darauf an. Mit Sicherheit werden die Kurse von Kryptowährungen auch weiterhin volatil bleiben. Auch das Damoklesschwert Regulierung hängt immer noch über den Digitalwährungen. Sie könnten deutlich härter reguliert werden, manche vielleicht sogar verboten. Die Gefahr eines Totalverlustes besteht also. Dazu gibt es zumindest halbseidene Börsen wie Binance, die im Fokus der Behörden stehen.