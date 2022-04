Schutz fürs Haustier : Wie findet man eine gute Tierkrankenversicherung?

Es gibt einen klassischen Fall, wie in Deutschland eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen wird: Ein Kind, meistens die Tochter, reitet. Es wird immer besser und bekommt irgendwann ein eigenes Pferd. Dann sollte dieses aber auch gegen unerklärliche Koliken geschützt sein. Also wird auf Kosten der Eltern eine Police abgeschlossen, die sehr viele Erkrankungen abdeckt.

Auf diese Weise ist die Uelzener Versicherung groß geworden. Der Marktführer unter den Tierkrankenversicherern hat schon in den Achtzigerjahren den Markt nach und nach erschlossen. Lange Zeit war der Spezialversicherer Monopolist, später entdeckten andere das Geschäft für sich. Doch anders als in Schweden oder Großbritannien, wo die Policen eine lange Tradition haben, ist in Deutschland trotz aller Bemühungen noch einiges zu holen. Von den 15 Millionen Hunden und 10 Millionen Katzen sind hierzulande bloß 4 Prozent versichert. In Schweden beträgt die Quote 80 Prozent.