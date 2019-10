Gefälschte Online-Bewertungen : Die große Schummelei mit Sternen

Sterne geben Orientierung. Seit Ewigkeiten helfen sie Menschen, sich in freier Natur zurechtzufinden. Eine ähnliche Funktion haben Sterne heute in der Online-Welt: Als Bewertungssymbole geben sie Menschen im besten Fall eine Art Richtschnur, ob Waren oder Dienstleistungen halten, was die Anbieter versprechen, und machen viele Märkte dadurch transparenter.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Doch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den Sternen in der Natur und denen im Netz: Im Internet sind Sterne nicht fix wie am Firmament, sondern sie werden von Nutzern rund um die Uhr vergeben und variieren deshalb in Summe. Der eine Kunde ist unzufrieden und vergibt nur einen Stern, der nächste Käufer desselben Produkts zeigt sich begeistert und verleiht fünf Sterne. Der Gesamtwert ist daher in Bewegung, selbst kleine Abweichungen können große Wirkung haben. Ob 4,5 Sterne oder 4,3, das kann einen himmelweiten Unterschied ausmachen.

Eigentlich paradox

Spätestens hier beginnen die Zweifel: Welcher Bewertung ist zu trauen? Welche wurde im Affekt verfasst, welche ist aus echter Zufriedenheit geschrieben und welche aus Gefälligkeit? Und: Sind viele Sterne nur eine Mogelpackung vom Anbieter und damit für Kunden von keinerlei Wert? Was zur Orientierung dienen soll, birgt oft eine Ungewissheit.

Das Bewerten ist in unserer Welt nicht nur erwünscht, sondern es wird geradezu gefordert. Es ist ein Imperativ in unserer „Bewertungsgesellschaft“, so nennt es der Berliner Soziologie-Professor Steffen Mau. Auf Ebay bewerten sich Käufer und Verkäufer, bei Uber Fahrer und Fahrgast, bei Airbnb Gastgeber und Gast. Das Gute an den ganzen Meinungsäußerungen ist: Der Kunde hat an Macht gewonnen. Er ist nicht länger auf Produktwerbung von Unternehmen und Dienstleistern angewiesen oder muss sich Expertenmeinungen suchen, sondern kann auch auf die Stimmen seinesgleichen hören.

Die Kehrseite: Es ist in der Regel nicht ersichtlich, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen eine Bewertung abgegeben wurde. Das führt praktisch zu einem Paradox: Sehr viele Laien lesen Bewertungen anderer Laien, bevor sie einen Fernseher kaufen oder einen Installateur beauftragen. Zugleich beschleicht laut Umfragen drei von vier Verbrauchern das Gefühl, den Online-Bewertungen der anderen nicht trauen zu können.

Sternehändler gibt es viele

Für die Zweifel gibt es viele gute Gründe. Einer davon wird gerade am Münchner Landgericht verhandelt. Dort klagt das Urlaubsportal Holidaycheck gegen das Unternehmen Fivestar Marketing, das Bewertungen erstellen lässt und verkauft. Einige Dutzend Hoteliers in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten für so ein falsches Lob bezahlt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und möglichst viele Gäste anzulocken. Holidaycheck meint belegen zu können, dass Bewerter Herbergen angepriesen haben, ohne sie jemals von innen gesehen zu haben.

Das sei Betrug am Kunden. Sich einfach aus der Affäre ziehen kann Fivestar, das seinen Firmensitz im mittelamerikanischen Belize hat, wohl nicht. Es gebe „das System der mittelbaren Täterschaft“, erklärte der Vorsitzende Richter. In fünf Wochen steht der nächste Verhandlungstermin an. Ob dann mit einem Urteil zu rechnen ist, kann das Landgericht noch nicht vorhersehen.

Auf dem Prüfstand steht eine weitverbreitete Schummelei. Denn Sternehändler gibt es viele. Oft tragen sie das Wort Star im Namen und sind für Hotels, Händler, Makler und alle anderen, die sich einen Wettbewerbsvorteil erkaufen wollen, leicht im Internet zu finden. Bei Fivestar kostet eine Google-Bewertung 12,95 Euro, für eine Lobhudelei auf den Portalen Tripadvisor und Trustpilot werden 14,95 Euro fällig, auf Amazon als mächtigstem Online-Händler der Welt 22,95 Euro. Der Sterneverkäufer Goldstar ist teurer, lässt aber Bewertungen für eine Reihe weiterer Plattformen schreiben, darunter Immobilienscout24.

Auch das Kartellamt ist alarmiert

Auch Ärzte können sich Bewertungen kaufen, zum Beispiel 100 Stück zum „Aktionspreis“ von 2295 Euro. Damit könnten sie sich vor böswilligen Mitbewerbern schützen: „Betrachten Sie es als eine Art Notwehr“, wirbt Goldstar auf seiner Website. Rechtlich werden solche Angebote als Werbemaßnahmen angesehen. Das Problem: Sie werden gewöhnlich nicht als Werbung gekennzeichnet. Der Verdacht des unlauteren Wettbewerbs liegt nahe.