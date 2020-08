Der alte Mann und das Mehr : Wie Warren Buffett so reich wurde

Es gibt unzählige Anekdoten über Warren Buffett, was nicht verwunderlich ist: Zum einen wird der Amerikaner am kommenden Sonntag 90 Jahre alt, hat also schon ein langes Leben hinter sich. Und zum anderen handelt es sich bei Buffett um den bekanntesten Investor der Welt. Aktuelles Vermögen: rund 79 Milliarden Dollar. Aktueller Rang in der Reichenliste von Bloomberg: Platz sieben.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Eine der interessantesten Geschichten über den Starinvestor stammt aus dessen Kindheitstagen. Erzählt hat er sie selbst. Buffetts Vater Howard war Börsenmakler, früh nahm er seinen Sohn mit zu Amerikas Börse, zur Wall Street. Der junge Warren war beeindruckt und wollte sein Taschengeld ebenfalls in Aktien investieren. Der Vater ließ den Elfjährigen gewähren und ihn Aktien einer Firma kaufen, die er all seinen Kunden empfahl – es handelte sich um das Ölunternehmen Cities Services. Warren erwarb drei Aktien für sich und seine Schwester, doch der Kurs fiel zunächst. Seine Schwester ärgerte das, jeden Tag erinnerte sie den Bruder daran. Als der Kurs sich wieder erholte und die jungen Spekulanten mit einem leichten Plus verkaufen konnten, tat Buffett dies sogleich. Nur um dann zu beobachten, wie die Aktien sich in der Zeit danach verfünffachten. Keine Frage, welchen Schluss der spätere Starinvestor aus diesem Erlebnis für die Börse zog: „Geduld ist essentiell. Wenn die Preise nicht stimmen, muss man warten“, sagte er seiner deutschen Biographin Gisela Baur einmal.