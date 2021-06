Anlagetipps : Wo gibt’s noch preiswerte deutsche Aktien?

Es ist eine der ältesten Diskussionen, die es an den Börsen dieser Welt gibt. Sie wird immer dann mit besonderer Leidenschaft geführt, wenn die Aktienkurse steigen und steigen wie zuletzt. Die Frage, die sich Börsenprofis genauso wie Anfänger dann stellen, lautet: Wo gibt es jetzt noch Aktien, die sich lohnen? Solche Aktien, häufig Value-Aktien genannt, zeichnen zwei Dinge aus, die sich in Zeiten wie diesen jeder Anleger wünscht. Sie sind gut und günstig.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Aber wie findet man diese Aktien? Die Skeptiker sagen, dass es solche Wertpapiere gerade in Zeiten eines Börsen­hypes eigentlich nicht geben könne. Wenn eine Aktie zurzeit billig ist, so ihre Argumentation, dann existiert in der Regel ein guter Grund dafür. So kann das Unternehmen angeschlagen sein oder gar das Geschäftsmodell in Frage stehen. Die Optimisten dagegen sind sich sicher, dass sich unter all den billigen Aktien auch Firmen finden lassen, die zu Unrecht so günstig sind und die eigentlich ein tolles Geschäft betreiben. Häufig ist dann von unentdeckten Perlen die Rede.