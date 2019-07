Aktualisiert am

Die Zeichen stehen überall auf sinkende Zinsen. Die Notenbanken in den Vereinigten Staaten und Europa dürften die Geldpolitik eher weiter lockern als straffen. Die Kapitalmarktzinsen in Deutschland, abzulesen an der Rendite der richtungsweisenden Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit, erreichen immer neue Tiefstände. Entsprechend sinken die Bauzinsen. Und auch die Zinsen für Festgeld werden gerade von einer Bank nach der anderen herabgesetzt, zuletzt beispielsweise von der Klarna Bank, der Ziraat Bank und der Garantie Bank.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Bislang galten diese Anbieter als Ausreißer nach oben. Im Schnitt zahlen die Banken jetzt noch 0,36 Prozent auf für zwei Jahre fest angelegtes Geld, wie aus dem Index der Vergleichsplattform Biallo hervorgeht. Das ist der niedrigste Zins aller Zeiten in diesem Segment.