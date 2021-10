Kursrutsch nach Quartalszahlen : Wo hakt es in der Deutschen Bank?

Das Urteil der Börse war eindeutig: Um bis zu 7 Prozent sank der Kurs der Deutschen Bank am Mittwoch, nachdem Bankchef Christian Sewing und sein Finanzvorstand James von Moltke die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatten. Und das, obwohl viele Kennziffern besser ausgefallen waren als von den Analysten zuvor erwartet. Und obwohl die Bank deutlich mehr verdiente als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Ordentlich, aber nicht großartig“, kommentierte die französische Großbank Société Générale die Zahlen ihrer Frankfurter Wettbewerberin in einer ersten Reaktion – und fasste damit treffend die weitläufige Marktmeinung zusammen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Vor allem die Zahlen, die andere internationale Großbanken in den vergangenen Wochen vorgelegt hatten, hatten auch die Erwartungen an die Deutsche Bank hochgeschraubt. So hatte die UBS am Dienstag verkündet, dass sie allein mit ihrer Investmentbank im dritten Quartal ein Drittel mehr Geld verdient hatte. Einige amerikanische Banken wie die Citigroup und Morgan Stanley konnten ihre Gewinne sogar um die 50 Prozent steigern.