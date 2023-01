Zwei Prozent und mehr möglich : Wo es aktuell die höchsten Zinsen gibt

Viele Kunden sind ihrer Bank geradezu dankbar, wenn sie ihnen nun die Negativzinsen erlässt oder gar ein paar Promille Zinsen zahlt. Doch Dankbarkeit ist fehl am Platz. Seit einem halben Jahr müssen die Banken keine Strafzinsen mehr an die Europäische Zentralbank (EZB) zahlen. Seit September bekommen sie wieder Zinsen für geparkte Einlagen. Zunächst 0,75 Prozent, dann 1,5 Prozent und seit ein paar Wochen nun 2 Prozent.

Viele Volksbanken und Sparkassen verharren indes auf einem Zins von null für Tagesgeld und freuen sich über ihre gestiegenen Gewinnmargen. Auch die meisten Privatbanken lassen ihre Bestandskunden auf mickrigem Zinsniveau darben. Tagesgeld-Marktführer ING zahlt 0,3 Prozent.

„Viele Bankenvertreter hatten fast mantraartig wiederholt, sich als Branche zunächst zurückhalten zu wollen mit dem Zinswettbewerb“, sagt Oliver Geiseler, Bankenfachmann des Beratungsunternehmens Capco. „Doch nun ist der erste Stein gefallen, und wir sehen den Auftakt zu alten Zinszeiten mit hohem Druck auf den Margen der Banken.“

Mit Trade Republic schlug am Mittwoch der größte Neobroker einen Pflock ein: 2 Prozent Zins gibt es nun auf den Konten für täglich verfügbares Geld – auch für Bestandskunden, ohne zeitliche Befristung und bis zu einer Summe von 50 000 Euro. Trade Republic übertrifft damit alle Tagesgeldangebote am Markt, außer der Consorsbank, die 2,1 Prozent zahlt. Allerdings gilt dies nur für Neukunden und auch nur für sechs Monate.

„Es ist ein cleverer Schachzug von ­Trade Republic, es öffnet das junge Unternehmen dadurch für neue Kundengruppen und bekommt mehr Geld in seinen Kreislauf, das dann viel leichter auch in Aktien und ETFs fließen kann“, sagt Geiseler. Das Unternehmen werde so versuchen, zentrale Anlaufstelle für Anlageentscheidungen der Kunden zu werden. „Außerdem wird es den Wettbewerb anheizen und dürfte sogar klassische Banken aufschrecken lassen“, sagt Geiseler.

Trade Republic selbst sieht das Angebot als logischen nächsten Schritt in der Geschäftsentwicklung. „Das Zinsumfeld hat sich geändert, und das wollen wir weitergeben an die Kunden, und das können wir mit unserer sehr effizienten Aufstellung auch“, sagt Gründer Christian Hecker. „Wir haben nun ein sehr rundes Angebot mit Sparzinsen, ETFs, Aktien und Krypto, alles in einer App und unter deutscher Einlagensicherung.“ Den Geschäftsjahresverlauf 2022 bezeichnet er als sehr erfolgreich. „Wir haben mehr ETF-Sparpläne als alle deutschen Banken zusammen, sind die erste Anlaufstelle für junge Sparer, was auch die weiter steigende Zahl der Sparpläne und der Geldzuflüsse zeigt“, sagt Hecker.

Der Marktvergleich der FMH Finanzberatung zeigt, dass sich die Tagesgeldzinsen im Schnitt von minus 0,1 Prozent noch im Juli auf nun 0,6 Prozent erhöht haben. Zinsen von 2 Prozent bezeichnet Max Herbst, Gründer und Geschäftsführer der FMH Finanzberatung nicht als utopische Sache: „Das ist ein Wert, der in diesem EZB-Zinsumfeld durchaus nachhaltig angeboten werden kann.“

Wer auf deutsche Einlagensicherung Wert legt und die Neukunden-Lockangebote außer Acht lässt, findet derzeit als Bestandskunde bei der Akbank bisher mit 1,15 Prozent das beste Angebot. Die Ford Bank zahlt 1,05 Prozent und die Merkur Bank 1 Prozent.

Wer auch mit ausländischen Einlagensicherungssystemen leben kann, gelangt über den Vermittler Zinspilot zur französischen Mymoneybank mit 1,85 Prozent Zins, der maltesischen FCM Bank mit 1,51 Prozent Zins und einer Reihe weiterer Banken mit 1,3 bis 1,5 Prozent Zinsen.

„Bei keiner Bank, die Weltsparen oder Zinspilot anbieten, würde ich mir bei Anlagezeiten von unter fünf Jahren größere Sorgen machen“, sagt Max Herbst, Gründer und Geschäftsführer der FMH Finanzberatung. „Die EZB und die EU werden nicht wegen einer kleineren Bank das Finanzsystem gefährden wollen und dürften hier für einen schnellen Ausgleich sorgen.“

Wer nach Neukundenangeboten Ausschau hält, findet die bei der erwähnten Consorsbank mit 2,1 Prozent Zinsen, befristet auf sechs Monate. Danach gilt der Bestandskundenzinssatz von aktuell 0,3 Prozent. Der Neukunden-Zins gilt für Anlagebeträge von bis zu einer Million Euro.

Die ING bietet seit Mitte Dezember 2 Prozent für Neukunden, aber nur für vier Monate und auch nur bis 50 000 Euro. Die Volkswagen Bank zahlt seit kurz vor Weihnachten 2 Prozent für Neukunden für sechs Monate und bis zu 50 000 Euro. Der einzige weitere Anbieter bisher mit einer 2 vor dem Komma ist die Bigbank, die dies für Neukunden drei Monate und für bis zu 100 000 Euro zahlt im Rahmen der Einlagensicherung von Estland. „Es lohnt sich derzeit, sich umzuschauen“, sagt Herbst. „Die Banken verlassen sich auf die Trägheit der Bestandskunden, und die Überheblichkeit ist groß.“

Wer mehr als 2 Prozent bekommen will, der muss sich auf Festgeldangebote einlassen. Das Geld ist dann eben nicht mehr täglich verfügbar wie auf dem Tagesgeldkonto. Über Weltsparen und Zinspilot gibt es einige Angebote, die 3 Prozent Zinsen für ein Jahr zahlen, allerdings ohne deutsche Einlagensicherung. Wem dies wichtig ist, der findet maximal 2 Prozent von der HVB. Oder er muss sich auf längere Laufzeiten einlassen. Die Deutsche Pfandbriefbank zahlt 3 Prozent im Jahr für zwei Jahre Laufzeit. Ohne deutsche Einlagensicherung sind bis zu 3,4 Prozent drin. Bei längeren Laufzeiten erhöht sich der Zins kaum mehr. Ein Zeichen, dass die Banken lieber vorsichtig kalkulieren, was die Dauer der Zinswende angeht.