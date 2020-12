Werben um Investoren : Wo Deutsche-Bank-Chef Sewing noch liefern muss

Die Deutsche Bank kleckert nicht. Wenn sie am nächsten Mittwoch Vertreter großer internationaler Investoren zur Videokonferenz lädt, tritt fast der gesamte Vorstand an zum Rapport. Investor Deep Dive nennt sich die Übung, die früher einmal schnöde Kapitalmarkttag geheißen hätte. Mit einem tiefen Blick in ihre Geschäftsfelder sollen die Vorstände Investoren davon überzeugen, dass die Deutsche Bank endlich wieder auf Erfolgskurs ist. Vor allem will der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing zeigen, wie gut er mit seiner im Sommer 2019 angestoßenen Neuausrichtung der Bank vorankommt. Die Ziele, die er sich und der Bank gesteckt hat, sollen bis Ende 2022 erreicht werden. Es wird also eine Art Halbzeitbilanz.

Auch wenn der Aktienkurs der Bank sich in diesem Jahr ausgesprochen erfreulich entwickelt – die Analysten, die die Geschäftsaussichten der Bank regelmäßig bewerten, sind noch immer äußerst skeptisch, dass Sewing seine Ziele erreichen wird. Vor allem eine Vorgabe, die Sewing besonders wichtig war, liegt aktuell in weiter Ferne: die Ausrichtung zu einer „sehr viel mehr ausbalancierten und stabilen Bank“, wie er es zur Vorstellung seiner neuen Strategie nannte. Weniger abhängig von den Launen des Investmentbankings sollte die Bank werden und dafür mehr Geld im soliden Privat- und Unternehmenskundengeschäft verdienen. Bis Ende 2022 soll das Institut nach Sewings Plan aus dem Sommer 2019 mit dem Investmentbanking sowie mit ihren Privat- und den Unternehmenskunden jeweils 2 Milliarden Euro verdienen; die Vermögensverwaltung DWS soll weitere 700 Millionen Euro beisteuern.

Vor allem zwei Sparten schwächeln

Zumindest im Corona-Jahr 2020 sieht die Realität aber anders aus. Getragen von einem außerordentlich gut laufenden Anleihegeschäft haben die Investmentbanker allein in den ersten neun Monaten des Jahres schon 2,6 Milliarden Euro verdient. Das Privatkundengeschäft machte einen Verlust von 133 Millionen Euro, die Unternehmenskundensparte einen Gewinn von 399 Millionen Euro. Und die Vermögensverwaltung steuerte 387 Millionen Euro bei. Entsprechend weit sind vor allem die Sparten für die Privat- und Unternehmenskunden von ihren Renditezielen entfernt. Dass der Konzern nun mit seinem Kerngeschäft eine Rendite von 6 Prozent vermelden kann, und damit nicht mehr allzu weit entfernt ist von den für 2022 anvisierten 9 Prozent, verdankt Sewing vor allem den Investmentbankern.

Doch ausbalanciert sieht anders aus. Und dass Sewing den Balanceakt bis Ende 2022 hinbekommt, traut ihm derzeit kein einziger Analyst zu. Das zeigt ein Blick in den Konsensreport, in dem die Bank im November die Einschätzungen der elf wichtigsten Analysten zusammengetragen hat. Im Unternehmenskundengeschäft trauen sie der Bank bis 2022 im Durchschnitt mit 900 Millionen Euro Gewinn nicht einmal die Hälfte von Sewings anvisierten 2 Milliarden Euro zu. Und auch im Privatkundengeschäft liegen die Erwartungen im Durchschnitt bei 1,2 Milliarden Euro weit darunter.