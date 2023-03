Aktualisiert am

In Aschheim ist nichts zu holen: Wirecard-Anleger sollten anderweitige Haftungsansprüche geltend machen. Bild: Frank Röth

Die Uhr tickt: Geschädigte Privatanleger und institutionelle Investoren haben nach deutschem Recht noch bis zum Jahresende 2023 Zeit für eine Klage gegen den insolventen Wirecard-Konzern, dessen ehemaliges Spitzenmanagement, Aufsichtsräte oder die Abschlussprüfer von EY. Am 25. Juni 2020 hatte Wirecard In­solvenz anmelden müssen, in den Folgewochen kamen immer mehr Details über den Bilanzskandal ans Licht. Doch welche Form der Konfliktlösung bietet sich nun an? Auf diese Frage kann es, je nach in­dividueller Risikofreude und Geduld, un­terschiedliche Antworten geben. Derzeit werben Anwälte, Anlegerschützer und Pro­zessfinanzierer intensiv um vermutlich noch Zehntausende Unentschlossene.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zwei Informationen vorab: Es ergibt kaum Sinn, Schadenersatz für erlittene Kursverluste von der Finanzaufsichts­behörde Bafin einzuklagen. Im Februar 2023 verneinte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt mögliche Amtspflichtverletzungen, in mehr als 400 anhängigen Verfahren werden die Anleger leer aus­gehen. Auch wer seine Forderungen beim Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé angemeldet hat, sollte jetzt aktiv werden. Das Landgericht München I stellte im Dezember 2022 klar, dass Wirecard-Aktionäre keine Gläubiger sind: Jaffé müsste diese Forderungen also nicht be­dienen. Mit einer höchstrichterlichen Klärung dieses Streits ist frühestens 2024 zu rechnen – wer bis dahin zögert, verliert seine Ansprüche.